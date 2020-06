El titular de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que el tiempo que la población estuvo confinada fue “excesivamente” largo y que esta situación ya no se puede extender sin una explicación adecuada.

En declaraciones para Canal N, Gutiérrez Camacho señaló que, 100 días después de la declaratoria de emergencia nacional por la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), “no es suficiente” que el Gobierno solo decrete, sino que explique por qué dispone medidas como, por ejemplo, la inmovilización social nocturna, también conocida como toque de queda.

“Llegado a este punto, y habiendo cumplido 100 días, necesitamos razones, motivos y fundamentos basados en datos. Ya esto ha sido excesivamente largo y si no hay objetivamente información que nos lleve a ese tipo de decisiones, no podemos continuar en esta situación. [...] Toda limitación de derechos supone una explicación y una limitación en el tiempo”, expresó.

Asimismo, el defensor comentó que, “aunque parezca paradógico”, el aislamiento social obligatorio, medida implementada para evitar contagios, “limitó el derecho a la salud” y que, por ello, ahora es momento de que se brinde información suficiente a la ciudadanía para que afronten a la mencionada enfermedad.

En otro memento, Gutiérrez mencionó que existe un evidente déficit de gestión pública en el Perú, y no solo en el Gobierno central, sino también en las gestiones locales, por lo que, según indicó, es necesaria la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.

“Digamos que la visión paternalista del ‘yo me voy a encargar de tu salud, yo te voy a cuidar’ no alcanza, porque, además, el Estado no tiene capacidad de gestión pública, es nuestra realidad”, agregó.

Finalmente, añadió que la Defensoría del Pueblo había planteado que las sesiones del Consejo de Estado se reúna de forma seguida invitando a la sociedad civil y empresarial, sin embargo, desde hace dos meses que el Ejecutivo no convoca a reunión alguna, con lo que se revelaría un aislamiento por parte de ese Poder del Estado.

