Coronavirus en Perú | El ministro de Salud, Víctor Zamora, invocó a las clínicas a llegar a un acuerdo sobre los costos de atención a pacientes con COVID-19.

“Dejen un momento de sacar cuentas y pensemos en la vida”, declaró el titular del Minsa en el día 101 de la cuarentena nacional.

PUEDES VER Martín Vizcarra dio balance de los 100 días de la emergencia

Zamora se mostró indignado ante el afán de lucro de los centros de salud privados en medio de la pandemia por coronavirus, que ya registra más de 260.000 casos en el país.

“La población espera de ustedes más solidaridad”, agregó en conferencia de prensa este miércoles 24 de junio.

Asimismo, puso como ejemplo a José Luis Barsallo, empresario que vende oxígeno medicinal y mantuvo sus precios normales durante la emergencia nacional.

Barsallo, bautizado como el ‘Ángel del oxígeno’, ofrece balones de oxígeno a 15 soles en el local de Distribuidora Criogas Comercial S.A.C, del Callao. El presidente Martín Vizcarra también destacó la buena acción del vendedor durante su mensaje de hoy.

Previamente a las declaraciones del ministro Zamora, el jefe de Estado anunció que su gobierno le dará un máximo de 48 horas a las clínicas para reducir sus precios.

Si no se llega a un consenso, aplicarían el artículo 70 de la Constitución Política Peruana, referido a la inviolabilidad del derecho a la propiedad.

“La tarifa propuesta por el Gobierno no satisface a las clínicas privadas. Hoy le he pedido al ministro de Salud que ponga todo su esfuerzo para llegar a un acuerdo. No podemos esperar indefinidamente, así que, vamos a esperar 48 horas para llegar a un acuerdo, y ojalá que así sea”, manifestó Vizcarra Cornejo.

PUEDES VER Partido Morado propone proyecto para etiquetar medicamentos genéricos

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.