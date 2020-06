Mendoza a Vizcarra: Espero cumpla su palabra de usar la Constitución contra clínicas privadas

La excongresista Verónika Mendoza exhortó al presidente de la República, Martín Vizcarra, a “cumplir su anuncio” de recurrir al artículo 70 de la Constitución Política en caso las clínicas privadas no lleguen a un acuerdo con el Gobierno para reducir sus precios de atención a los pacientes con coronavirus (COVID-19).

En efecto, la también excandidata presidencial consideró que en 48 horas, plazo que dio Martín Vizcarra a las clínicas, se sabrá “quiénes están del lado de la salud y la vida y quiénes de la angurria”.

“Más vale tarde —100 días después de dolor, angustia y miles de vidas perdidas— que nunca. En 48 horas veremos quiénes están del lado de la salud y la vida y quiénes de la angurria. Esperemos que el presidente Martín Vizcarra cumpla su anuncio y no se repita la historia del bono “universal” que nunca lo fue”, escribió Mendoza en su cuenta oficial de Twitter.

En efecto, este miércoles 24 de junio, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dio un ultimátum a las clínicas privadas para bajar sus costo de atención a los pacientes con la COVID-19.

Vizcarra sostuvo que, tras una reunión del Consejo de Ministros con el consorcio de clínicas privadas, un grupo de ellas no aceptó la oferta del Gobierno para ejecutar una nueva tarifa ante “la crisis más grave de la historia”, por lo que decidió invocar el artículo 70 de la Constitución, que garantiza que “a nadie puede privarse de su propiedad si no, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública”.

“La tarifa propuesta por el Gobierno no satisface a las clínicas privadas. Hoy le he pedido al ministro de Salud que ponga todo su esfuerzo para llegar a un acuerdo. No podemos esperar indefinidamente, así que, vamos a esperar 48 horas para llegar a un acuerdo, y ojalá que así sea”, expresó el mandatario.

Es así que aseguró que esperarán 48 horas para que las clínicas privadas se decidan a bajar sus precios y, además, “de no ser el caso pensando en la salud, en la vida y pensando en el artículo número 1 de la Constitución. Invocaremos al artículo 70 de la Constitución. Es claro”.

“Vamos a esperar 48 horas y esperemos que así sea. De no ser el caso pensando en la salud, en la vida y pensando en el artículo número 1 de la Constitución. Invocaremos al artículo 70 de la Constitución. Es claro”, declaró el mandatario en el día 101 de emergencia nacional por la COVID-19.

Verónika Mendoza a Martín Vizcarra: Espero que cumpla su anuncio y no repita lo del bono universal. Foto: Captura Twitter.

