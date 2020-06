El presidente de la República, Martín Vizcarra, dio un ultimátum a las clínicas privadas para reducir los precios de atención a los pacientes por el coronavirus (COVID-19).

Vizcarra sostuvo que tras una reunión con el consorcio de clíncias privadas, no aceptaron la oferta del Gobierno para ejecutar una nueva tarifa ante “la crisis más grave de la historia” por lo que decidió invocar el artículo 70 de la Constitución donde garantiza que “a nadie puede privarse de su propiedad si no, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública”.

“Si ahora, en la crisis más grave de la historia, no estamos en el contexto de ‘necesidad pública’, ¿cuándo estaríamos? En consecuencia, yo espero que en las próximas 48 horas haya un acuerdo satisfactoria en ambas partes y podamos tener de reserva las clínicas privadas para seguir atendiendo a la población. Vamos creciendo la oferta pública. Ese es nuestro esfuerzo, pero si nos rebasa, tenemos que usar la oferta privada a precio razonable”, declaró este miércoles.

De acuerdo al artículo 70 de la Constitución:

“El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad si no, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo o indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropietario”.

Causa justificada

En declaraciones a La República, el constitucionalista Carlos Caro consideró que esta medida del presidente es una “causa justificada” debido a la crisis actual que vive el país por la pandemia y por el incremento de casos de la COVID-19.

“Acá hay una causa justificada que puede tomar el Ejecutivo para una medida excepcional. Estamos en una situación crítica de emergencia en el sistema sanitaria. En crisis digamos. El Presidente tiene la potestad de tomar una medida radical y extrema pero siempre ajustado al principio de proporcionalidad”, dijo el abogado a este diario.

Mala interpretación

Por otro lado, para Luciano López, Martín Vizcarra “está equivocado” pues el artículo 70 de la Constitución se ejecuta para la expropiación de inmuebles y no para negociar con las clínicas privadas.

“Definitivamente el presidente está equivocado. Lo han asesorado mal. El artículo 70 no es propicio para eso. El presidente no ha sido nada claro. Lastimosamente”, dijo el constitucionalista a La República.

En efecto, para el abogado, el mandatario “fue mal orientado” y, al parece, no aplicó bien el artículo 70 de la Constitución en esta emergencia nacional.

“En primer lugar él esta buscando regular una tarifa porque debo entender que en la negociación él ha propuesto una tarifa en las clínicas y que las clínicas no quieren aceptarlas. Esto no es una aplicación a unidades inmobiliarias pero las clínicas no lo son”, explicó.

Noticia en desarrollo...