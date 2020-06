Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, se mostró a favor del dictamen para elegir a los integrantes de este órgano bajo criterios de meritocracia y transparencia.

Dicho documento fue aprobado el pasado martes 23 de junio en la Comisión de Constitución del Congreso con 17 votos a favor, una abstención y 3 en contra.

“Considero que los congresistas deberían acompañar todo el procedimiento de elección de los magistrados. El tema de la neutralidad pienso que podría ser superado, además porque la Constitución les da atribuciones a ellos para que inicien todo este proceso de selección y designación”, comentó en diálogo con RPP.

Ledesma calificó como “saludable” e “ideal” la propuesta final de la Comisión, que propone elegir a los miembros del Tribunal Constitucional mediante un concurso público de méritos, con el voto a favor de los dos tercios del número legal de sus miembros.

“Así se permite el acceso a la función pública sin distinciones para que cualquier persona pueda postular a este alto cargo. Además, nos permite un tema de transparencia que está unido a una declaración pública de intereses, donde los postulantes van a decir que no hay conflicto de intereses”, comentó.

Por otra parte, la presidenta del TC se refirió a una presunta acción de Luis Roel Alva, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quien habría enviado a la Comisión Permanente una acusación contra cuatro magistrados sobre el caso El Frontón.

“He hablado con el congresista y me ha explicado que no se ha activado ningún proceso de sanción porque en su comisión no está el proceso”, manifestó.

Además, recordó que el proceso está en la Comisión Permanente desde el años 2017. “Lo que ha hecho el congresista es comunicar que existen todos estos procesos abiertos”, expresó Ledesma.

