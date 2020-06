En las últimas semanas se ha cuestionado que, a pesar del estado de emergencia que atraviesa el país debido a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), las clínicas privadas mantienen sus elevados precios para la atención médica.

En su reciente edición de Sin guion, Rosa María Palacios comentó que esos precios siempre se han estimado en la atención en el sector privado, pero que, lejos de culpar a estos nosocomios, se debería reconocer quién es el verdadero culpable de que la situación esté desbordando el sistema de salud: el Gobierno.

PUEDES VER Martín Vizcarra dio balance de los primeros 100 días de la cuarentena por COVID-19

Según explicó, el Estado tiene la obligación de cubrir la atención médica de toda la población, razón por la que construye e implementa hospitales en el ámbito nacional. A ello se le suma las instalaciones del seguro social (EsSalud). Sin embargo, en situaciones de emergencia, como la actual, queda en evidencia la reducida capacidad del sector público, hecho que se ve reflejado en la falta de camas de internamiento.

“Si soy una persona que me atiendo en el sector público, el Estado tiene que atenderme. ¿Qué pasa si mi proveedor financiado que me toca y no me puede atender? [...] Si no te refiere el sector público, no pagan tu atención en el sector privado. El Estado no te admite, pero tampoco te refiere”, señaló.

Acto seguido, comentó que en algunos países se está expropiando las clínicas privadas por la emergencia, pero que, en el Perú, esto puede suceder para que el Gobierno reorganice el servicio de salud de manera eficiente. Sin embargo, para que esto se haga efectivo, se requiere dos condiciones:

“La primera, que el prestador de salud reconozca que no tiene cómo atender a la gente. [...] El problema en el Perú es que la persona llega al establecimiento de salud y le dicen que no hay camas, pero el ministro y el presidente dicen que sí hay. [...] Para el Gobierno, admitir que no puede prestar servicios de salud es un fracaso, cuando esto debería ser un reconocimiento de una realidad”, continuó.

La segunda condición, agregó Palacios, es que el Estado paga la cuenta de la atención recibida en el sector privado.

Newsletter RMP

Suscríbete aquí al boletín RMP en La República y recibe cada semana en tu correo electrónico todas las ediciones de Sin Guion y “Contracandela”, la columna dominical de Rosa María Palacios.