Walter Martos sobre el toque de queda: “No sería conveniente levantarlo”

El ministro de Defensa, Walter Martos, consideró este martes que, si la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) mantiene su nivel en el Perú, “no sería conveniente” levantar el aislamiento social obligatorio o toque de queda.

“El toque de queda es un tema de evaluación. Hay actividades que se realizan mayormente durante la noche, que mayormente son de distracción, pero que, en este momento, conforme se va desarrollando la pandemia, no sería conveniente levantarlo, pero esa es una decisión que se va a evaluar esta semana en el Consejo de Ministros”, declaró a Canal N.

Asimismo, el ministro aseguró que la principal razón por la que se mantendría la inmovilización social no sería el problema delincuencial, sino los riesgos sanitarios que se presentarían si se permite las reuniones sociales.

“El principal factor de análisis para levantar o no el toque de queda es el tema de salud y evitar la propagación de la enfermedad, no es el tema de seguridad. ¿Qué pueda beneficiar o no al tema de seguridad? Es un aspecto que no está como elemento de juicio para tomar una decisión”, continuó.

Asimismo, Martos Ruiz señaló que el Gabinete Ministerial también debe decidir en los próximos días si se ampliará el estado de emergencia, periodo que vence este 30 de junio, y cuáles serían las nuevas medidas a implementar, considerando que ya es necesaria la reapertura de negocios como parte de la reactivación económica.

“Todavía estamos en cuarentena, todavía estamos en pandemia, y, mientras esta exista, seguramente habrán medidas que se tienen que respetar. La cuarentena está en constante evaluación en el Consejo de Ministros. El señor presidente [de la República] lo informará en su momento”, agregó Martos.

Finalmente, el integrante del Gabinete Ministerial recordó que el país se encuentra en la fase de mitigación, en la que, según sus palabras, “tenemos que cuidar nuestra salud y a los más vulnerables”, teniendo en cuenta que se debe de “convivir con el virus con lo que hemos aprendido” en los tres últimos meses.

