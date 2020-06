Congresista Carlos Almerí: “La voz del pueblo no es la voz de Dios” [VIDEO]

El parlamentario Carlos Almerí de Podemos Perú fue enfático en señalar que la población muchas veces se equivoca en sus elecciones de autoridades y otros reclamos, en el marco del debate para que otro organismo y ya no el Legislativo sea el encargado de levantar la inmunidad parlamentaria.

Durante la sesión de la Comisión de Constitución, el representante por la región Loreto reiteró que él no apoya la frase ‘La voz del pueblo es la voz de Dios', agregando que la ciudadanía ha elegido por segunda vez a un presidente que ha hecho “catástrofes” en su primer Gobierno.

“Yo no creo en esa frase ‘La voz del pueblo es la voz de Dios', porque Dios nunca se equivoca, el pueblo sí se equivoca muchas veces. Para decir esto podría decir algunos ejemplos, se han elegido presidentes dos veces a pesar de las catástrofes políticas que hicieron en su Gobierno. Entonces la voz del pueblo no es la voz de Dios, porque Dios no se equivoca, el pueblo sí”, comentó Almerí.

Almerí: El Congreso es la representación que el pueblo ha elegido

A su vez, el parlamentario defendió la soberanía del Congreso de la República, argumentando que es la representación de la democracia tras la elección popular, pese a cuestionamientos de sus integrantes.

“Somos el primer poder del Estado donde reside la democracia. Así se creó la democracia en una asamblea representativa donde van los elegidos por el pueblo, buenos o malos, ese es un tema ya de juzgarlos, juzgar cada uno y uno mismo juzgarse a sí mismo. Pero es la representación que el pueblo ha elegido”, mencionó.

Carlos Almerí se mostró en contra de que sea la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la encargada de levantar el furo parlamentario, debido a que no está dentro de sus competencias y que su jerarquía es “absolutamente inferior” al del Legislativo. Por lo que pidió cuestión previa para que el predictamen sea nuevamente revisado.

No obstante, se mostró a favor de que sea la Corte Suprema, entidad propuesta por el Poder Ejecutivo y otras bancadas, la que tenga la potestad de levantar la prerrogativa en cuestión.

“Me voy a oponer férreamente de que la Junta Nacional de Justicia sea la encargada. En principio no es un poder el Estado. (...) Yo creo que sí, la Corte Suprema es la que podría en todos los casos abrir un proceso para un delito común”, indicó.

Por otra parte, sostuvo que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a cargo de otra entidad se da solo por tema político, y que si se aprueba alguna modificación no dará sostenibilidad al Parlamento.

“Un levantamiento de la inmunidad va a servir solamente como un tema de un propósito político, y no va a servir para poder darle sostenibilidad a un Congreso que representa a la soberanía del pueblo”, reiteró Carlos Almerí, quien superó al nuevo coronavirus.

