Óscar Ugarte admite que “fue un error” firmar resolución de Alan García sobre oxígeno medicinal

El médico Óscar Ugarte admitió este lunes que “fue un error” que, cuando fue ministro de Salud durante el segundo gobierno de Alan García, firmara la Resolución Ministerial N° 062-2010-Minsa, que dispuso cambiar el rango de la pureza del oxígeno medicinal y que permitió que algunas empresas se aprovecharan.

“En retrospectiva, fue un error decisión que firmé sobre oxígeno medicinal. De esa norma se aprovecharon algunas empresas. En ese momento, no había claridad a nivel internacional”, declaró a RPP el exministro, quien recientemente se recuperó del nuevo coronavirus (COVID-19).

Acto seguido, Ugarte Ubilluz rechazó que haya suscrito dicho documento para beneficiar a empresas de ese rubro, ya que, según señaló, no se conocía el mercado del oxígeno en ese momento.

“Para nosotros, uno de los temas principales de atención eran los servicios oncológicos y otros productos. El oxígeno no aparecía en ese momento. Probablemente por eso no estuvimos atentos a lo que podría impactar esa norma, porque, efectivamente, se han aprovechado de esa norma y, a partir de ahí, se ha desarrollado un control monopólico que no existía”, continuó.

Las recientes declaraciones del exministro se relacionan a la resolución que resolvió cambiar el rango de la pureza del oxígeno medicinal de 93 % a 100 %, por 99 % a 100 %, disposición que benefició a empresas proveedoras que, en ese momento, controlaban el 90 % del mercado, debido a que contaban con mejores equipos de producción.

Recientemente, La República informó que fueron las compañías Praxair Perú y Air Products las que aumentaron sus contrataciones con el Estado tras la emisión de esa norma.

Por ejemplo, Praxair Perú, en 2010, facturó 5,2 millones de soles y un año después, sus contratos aumentaron a 10,6 millones de soles, cifra que continuó elevándose hasta los 15,2 millones que obtuvo en 2019.

Consultado por la razón que conllevó a cambiar el mencionado rango, Óscar Ugarte mencionó que hubo un informe técnico de la gestión anterior a la suya, la de Hernán Garrido Lecca, que recomendaba aquello.

“Probablemente, y eso lo puedo reconocer como error, no revisamos adecuadamente ese informe, porque, quién saben, había intereses detrás”, agregó.

