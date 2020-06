Óscar Ugarte admite que “fue un error” firmar resolución de Alan García sobre oxígeno medicinal

El médico Óscar Ugarte admitió este lunes que “fue un error” que, cuando fue ministro de Salud durante el segundo gobierno de Alan García, firmara la Resolución Ministerial N° 062-2010-Minsa, que dispuso cambiar el rango de la pureza del oxígeno medicinal y que permitió que algunas empresas se aprovecharan.

“En retrospectiva, fue un error decisión que firmé sobre oxígeno medicinal. De esa norma se aprovecharon algunas empresas. En ese momento, no había claridad a nivel internacional”, declaró a RPP el exministro, quien recientemente se recuperó del nuevo coronavirus (COVID-19).

Acto seguido, Ugarte Ubilluz rechazó que haya suscrito dicho documento para beneficiar a empresas de ese rubro, ya que, según señaló, no se conocía el mercado del oxígeno en ese momento.

“Para nosotros, uno de los temas principales de atención eran los servicios oncológicos y otros productos. El oxígeno no aparecía en ese momento. Probablemente por eso no estuvimos atentos a lo que podría impactar esa norma, porque, efectivamente, se han aprovechado de esa norma y, a partir de ahí, se ha desarrollado un control monopólico que no existía”, continuó.

