Gobierno de Loreto dice que hizo contrataciones irregulares porque no había tiempo para licitaciones

El presidente regional de Loreto, Elisbán Ochoa, dijo a través de su director regional de Salud que las cuestionadas irregularidades en las adquisiciones y contrataciones para enfrentar la pandemia se hicieron porque Loreto era una zona de guerra y no había tiempo para hacer licitaciones.

“Ahora estamos reorganizando las contrataciones de profesionales y no profesionales. Pasará treinta días para regularizar recursos humanos y el presupuesto asignado”, indicó el funcionario de Diresa, Carlos Calampa.

El gobernador Elisbán Ochoa también defendió sus adquisiciones. Entre otros, refirió que han comprado ventiladores mecánicos a 119 mil soles cuando en la costa está a cerca de 200 mil.

“Tenemos la fiscalización de Contraloría y Fiscalía día a día hasta el punto de entorpecer, porque ellos quieren que se compre donde ellos quieren”, afirmó tras indicar que han adquirido dos plantas de oxígeno, uno para el Hospital Regional de Iquitos y otro para el de Yurimaguas.

El contralor de la República, Nelson Shack, quien también estuvo en la sesión virtual, inició su intervención rechazando las palabras del gobernador regional Elisbán Ochoa respecto a que el trabajo de Contraloría los entorpece y que además orienta el proceso de contratación hacia determinados proveedores. “Ojalá se pueda retractar”, demandó.

Luego dijo que este era uno de los 180 informes de control concurrente que han hecho sobre Loreto. Manifestó que el gobierno regional generó 77 órdenes de servicios para contratar médicos, enfermeros y hasta odontólogos, a quienes no les pagaron porque no había las conformidades requeridas.

“Lo que sucedió en Loreto es que todo el proceso de contratación no estuvo con arreglo a ley. Tiene que regularizar y demostrar por qué se hizo eso. A esas personas no les pueden pagar porque no hay conformidad sobre algo que no fue contratado para un fin determinado”, precisó.

Y agregó que el dinero era para un propósito y lo usaron para otro. También explicó que en administración pública no se puede hacer regularizaciones, en cambio cuando se realizan contrataciones directas la misma norma lo regulariza.

“Aquí no hubo contratación directa, sino 77 contrataciones a través de órdenes de servicio”, anotó Nelson Shack.