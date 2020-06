George Forsyth: “No he pensando aún en postular a la presidencia el 2021″

El alcalde de la Victoria, George Forsyth, aseguró que “aún no piensa” ni “está en su mente” ser candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones generales del 2021.

Asimismo, sostuvo que actualmente viene pensando en la crisis que afronta su distrito durante el estado de emergencia promovido por el Gobierno para frenar el nuevo coronavirus (COVID-19).

“No lo he pensado aún. Me lo han preguntado muchísimo. Miren todo el trabajo inmenso que tenemos que hacer. Saquemos adelante esta crisis y después analizaremos diferentes cosas. Por ahora no está en mi mente”, declaró este lunes en América Noticias.

Es importante mencionar que George Forsyth, se consolida como líder en la intención de votos para las elecciones presidenciales con un 23 %, de acuerdo a la encuesta de junio realizada por Ipsos Perú.

Si bien es cierto que el burgomaestre de La Victoria venía siendo el más votado por los encuestados, el sondeo, realizado para junio por Ipsos, demuestra que su ascenso se va acrecentando desde que empezó el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

En marzo de este año George Forsyth obtuvo 10 %, al igual que Daniel Urresti, pero sería en abril, en el contexto de la emergencia nacional, cuando el primero alcanzaría 22 %, mientras que el exministro del Interior apenas subiría a 11 %.

PUEDES VER Exalcalde de Chiclayo seguirá en la cárcel tras ratificación de Poder Judicial

El sondeo evidencia que el apoyo al también exfutbolista para el mes de junio es mayor en regiones (24 %) a diferencia de la capital (21 %). Además, ostenta más popularidad en el Norte (32 %) y Centro (35 %) que en el Sur (14%) y Oriente (15 %).

La investigación de Ipsos Perú, realizada entre el 11 y 12 de junio, también demuestra que Forsyth obtuvo mayor preferencia en el sector D (28 %) y menor en el E (15 %).

Otro punto es que logró mayor popularidad en el género femenino (27 %) que en el masculino (19 %), entre las edades de 25 a 39 (26 %) y de 18 a 24 (25 %) a diferencia que los encuestados mayores de 40 (19 %).

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.