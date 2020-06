Subcomisión de Acusaciones continúa proceso contra Pedro Chávarry solo por delito menor

El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry seguirá el proceso de antejuicio político en el Congreso de la República solo por el delito menor de presunto atentado contra la conservación e identidad de objeto en la modalidad de instigador, de acuerdo a lo señalado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En la sesión de este lunes, Luis Roel Alva de Acción Popular, quien preside el grupo de trabajo parlamentario, puso en agenda la denuncia de la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, en contra de su predecesor Pedro Chávarry. La misma que la anterior subcomisión había aprobado solo solo por el delito menor, archivando los presuntos delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real.

Roel Alva propuso delegar el caso a Guillermo Aliaga de la bancada Somos Perú. No obstante, esta decisión fue rechazada por el legislador Gino Costa del Partido Morado quien enfatizó que este nuevo Congreso no debe continuar con las decisiones “arbitrarias” del anterior.

“Lo único que pido es que haga uso del criterio y sentido común. (...) Esas arbitrariedades contribuyeron al rechazo ciudadano, venir a decir que no podemos revisar decisiones abiertamente arbitrarias porque lo dice el Reglamento, lo expone a un repudio ciudadano previsible, es lo que intento de evitar. Le pido que no vuelva a transformar la Subcomisión de Acusaciones en un instrumento para obstruir la acción de la justicia. No volvamos a caer en el mismo error”, dijo Costa a Roel Alva en la primera sesión del grupo de trabajo.

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso disuelto acordó archivar imputaciones por delitos graves contra Pedro Chávarry.

Por lo que planteó una cuestión previa para que Subcomisión pueda revisar si la decisión del predecesor grupo de trabajo, liderado por el fujimorismo, era la idónea respecto al archivamiento de las denuncias por delitos más graves contra Pedro Chávarry. Enfatizó en que las razones dejar de lado estas imputaciones se debía a la búsqueda de favorecerlo y protegerlo.

“Lo que yo propongo es que nos avoquemos a conocer esa denuncia hecho por la fiscal de la nación y revisemos la decisión adoptada por la anterior Subcomsion para que se pueda investigar y ya se determine si en efecto había merito por todos los delitos, pero no permitir hacer nuestra una decisión de la subcomisión anterior destinada a proteger y favorecer al señor Pedro Chávarry”, señaló a sus colegas.

Ante el pedido, Luis Roel Alva puso en votación la cuestión previa, pero esta fue rechazada con 9 votos en contra y solo dos a favor de Gino Costa y José Luis Ancalle del Frente Amplio.

Los que votaron en contra fueron Martha Chávez de Fuerza Popular, Omar Chehade de Alianza Para el Progreso, Luis Roel, Otto Guibovich, Pérez Ochoa, Jorge Vasquez de Acción Popular, Guillermo Aliaga y Felicita Tocto de Somos Perú y Maria Gallardo de Podemos Perú.

Por su parte, el presidente de la Subcomisión enfatizó en que el pedido de Gino Costa infringe a los señalado en el Reglamento del Congreso, que señala que las denuncias declaradas improcedentes y archivadas no pueden volver a interponerse hasta que haya una nueva prueba que sustente la denuncia.

Además, indicó que si no se sigue el procedimiento establecido los investigados podrían judicilaizar los casos. Asimismo, informó que se enviará a casa integrante el listado de las 104 denuncias constitucionales pendientes y el estado actual de estas.

Asimismo, Roel Alva a través de su cuenta de Twitter, invocó a las bancadas o a cualquier ciudadano que presente una nueva denuncia contra el señor Pedro Chávarry por los delitos que consideren debe ser investigados, y señaló que este caso será priorizado.

Lamento que un congresista con tanta experiencia como @CostaGino desconozca el reglamento del Congreso, que no permite lo que solicita, a pesar de ello puse al voto su pedido. (1/2) pic.twitter.com/1qo5QySgTX — Luis Roel Alva (@LuisRoelAlva) June 22, 2020

