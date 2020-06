La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Omar Chehade (Alianza Para el Progreso), determinó que en la agenda a tratar, de este martes 23, estará compuesta por la sustentación de proyectos de ley referidos a la pensión vitalicia para expresidentes de la República.

Entre las iniciativas que buscan derogar la ley promulgada durante el Gobierno de Alberto Fujimori figuran las iniciativas presentadas por María Céspedes (Frepap), Luis Valdéz y Moisés González (ambos de Alianza Para el Progreso).

PUEDES VER: Subcomisión de Acusaciones continúa proceso contra Pedro Chávarry solo por delito menor

En relación al proyecto de Céspedes, propone también que los exjefes de Estado deban estar incluidos en el régimen de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones, así como ocurre con cualquier ciudadano.

“En esta situación de emergencia que vive el país a consecuencia del coronavirus se debe racionalizar el gasto público y regular un adecuado sistema integral de pensiones con equidad y justicia”, declaró Céspedes Cárdenas en mayo a Andina.

Luis Valdez, quien también es primer vicepresidente del Congreso, presentó una iniciativa que tiene como objeto suprimir el mencionado beneficio.

“Actualmente la pensión vitalicia para los expresidentes significa un gasto mensual de S/ 46.800 y al año representa S/ 561.600. La norma vigente es un total contrasentido, sobretodo en un país donde más de 8 millones y medio de peruanos trabajan de manera informal y difícilmente acceden a una pensión de jubilación”, señala el documento presentado por Valdez.

PUEDES VER: Acusaciones Constitucionales admitió a trámite denuncia de Vilcatoma contra fiscal Pablo Sánchez

Como se recuerda, hasta diciembre del 2018, tanto Ollanta Humala como Alan García era los únicos exmandatarios beneficiarios. No obstante, tras el fallecimiento del líder del Apra, en 2019, serían su esposa e hijo, Federico Danton, quienes cobren la pensión vitalicia.

Alejandro Toledo no es beneficiado con la ley porque, en 2017, la Mesa Directiva aprobó retirar la pensión contra el expresidente por tener una orden de prisión preventiva, medida que mantiene hasta la fecha.

Alberto Fujimori no puede acceder a la pensión debido a que cuenta con una sentencia judicial de prisión. Mientras, Pedro Pablo Kuczynski no recibe la mensualidad porque no ha iniciado el proceso para ser beneficiario.

La agenda a ser discutida este martes 23 por la Comisión de Constitución también contempla la exposición sobre la implementación de medidas para minimizar riesgos por la pandemia del coronavirus.

Asimismo, se deliberará sobre los proyectos de ley referidos a la inmunidad parlamentaria y sobre la modificación para la elección de miembros del Tribunal Constitucional.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín de Política LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.