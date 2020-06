La congresista Cecilia García, de Podemos Perú, afirmó que no devolverá los 15.600 soles que le entregó el Parlamento como gastos de instalación, a pesar de que no los necesitaba, ya que es representante por Lima, ciudad en la que se encuentra el Palacio Legislativo.

En declaraciones para Exitosa, la legisladora señaló que el pago de ese dinero es “un beneficio más” que reciben los integrantes de la representación nacional y que, por lo tanto, el uso en cualquier otra acción “no es ilegal”.

“Todo critican. No he hecho nada ilegal. A las personas que dicen que por qué no los devuelvo. No se van a devolver. Es un beneficio más que tienen los congresistas. Ahora, si yo decido regalarlo, donarlo, es absolutamente en campaña, pero no caigan en el juego de lo que quieren los grandazos”, expresó.

Tras ello, la integrante de Podemos Perú señaló que “todos los congresistas lo han hecho”, en referencia al recibo de los mencionados 15.600, y que solo la cuestionan a ella, porque, según manifestó, “critica al Gobierno y destapa lo de Reactiva Perú”.

Sin embargo, tal como lo difundió La República el último jueves 18, son 23 los parlamentarios de Lima y Callao que cobraron gastos de instalación sin necesitarlos.

Además de Cecilia García, los siguientes tres congresistas de Podemos Perú también recibieron el referido dinero: Luis Felipe Castillo, Orestes Sánchez y la tercera vicepresidente del Parlamento, María Cabrera.

Tras conocerse que figura en la lista de quienes recibieron el dinero a pesar de que viven en Lima, García escribió en sus redes sociales que usó el dinero en la instalación de cámaras de seguridad en buses de una empresa de transporte que la apoyó durante su campaña electoral.

Este lunes, el vocero de su bancada, Daniel Urresti, consideró que es un “delito” que se use los gastos de instalación con otros fines. También adelantó que presentará un proyecto de ley para retirar “esas gollerías a los congresistas de Lima y Callao”.

