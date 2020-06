Vicente Zeballos: Reactiva Perú no era para pagar despidos

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, anunció que el Gobierno ha solicitado toda la información a las Empresas del Sistema Financiero (EPS) y a la Cofide sobre los créditos otorgados a las empresas a través del programa Reactiva Perú.

Esto luego que se haya revelado que algunas compañías beneficiadas tienen a líderes investigados por presuntos delitos de corrupción, según el Equipo Especial del caso Lava Jato del Ministerio Público. Algunas compañías también habrían usado la liquidez para acciones contrarias a las establecidas por el Estado.

Al respecto, Zeballos Salinas mencionó que sería lamentable que los bancos hayan dado la liquidez a empresas mediante mecanismos de corrupción. Además, resaltó que la liquidez entregada era para ayudar a la economía de los trabajadores, no para pagar el despido de ellos.

“No, no, no, no, no, no. De ninguna manera (pagar despidos sería un buen uso de ese dinero). Esta norma no estaba para impulsar, auspiciar o pagar despidos, de ninguna manera. Era para no romper la cadena de pagos y, segundo, pagar remuneraciones pendientes. Se trataba de ayudar a la economía de los trabajadores”, enfatizó el primer ministro en conversación con este diario.

Asimismo, sostuvo que para que las empresas sean beneficiadas con el programa Reactiva Perú debían cumplir ciertos requisitos mínimos. Cofide a través de un comunicado indicó que era responsabilidad de las entidades del sistema financiero que se cumplan las condiciones y que ellos verificaban las decisiones.

“No trato de eludir una responsabilidad, sino (me refiero) a la buena fe con la que impulsó este programa el gobierno. Nuestra primera preocupación era que no se rompiera la cadena de pagos, evitar que haya una afectación a los derechos de los trabajadores, sobre todo en las remuneraciones pendientes, y por eso establecimos requisitos mínimos: que no se tenga deudas tributarias mayores a una UIT, que (los que quisieran acogerse) no estuvieran calificados en el sistema financiero con problemas potenciales. Ahora, esto pasa por el filtro de Cofide y finalmente es el sistema financiero el que otorga”, mencionó.

Zeballos califica de contradicción que empresas pidan liquidez y apliquen suspensión perfecta

Además, cuestionó que las compañías que se han visto beneficiadas con Reactiva Perú, de manera directa o indirecta, han solicitado ejecutar la suspensión perfecta de labores para sus trabajadores.

“Gran parte de las empresas que han intentado acogerse a la suspensión perfecta no han podido por deficiencias en las propuestas puestas a consideración del ministerio. Pero la pregunta tiene otro contexto: por un lado, el Estado otorga créditos indirectos, y sin embargo estas empresas acuden a la suspensión perfecta. ¿Es una contradicción? Por supuesto. Si por un lado alentamos la economía, el pago de las remuneraciones, por el otro no se puede despedir a los trabajadores”, sostuvo.

El titular de la PCM indicó que el Gobierno revisa las medidas que podrían tomar para evitar más casos cuestionables en el apoyo económico a las empresas a través de Reactiva Perú. Agregó que aplicarán un marco regulatorio si lo consideran necesario.

“Está en revisión. Se han flexibilizado los techos, porque una de las observaciones era que no se llegaba a las medianas y pequeñas empresas. Además, se han incluido a más participantes del sistema financiero. Sin embargo, si esto es insuficiente y se necesita un marco regulatorio, lo haremos”, indicó Vicente Zeballos. Lee la entrevista completa AQUÍ.

