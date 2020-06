Pilar Mazzetti, jefa del Comando de Operaciones COVID-19, evidenció su pesar por los pacientes contagiados de coronavirus que fallecieron por falta de oxígeno medicinal.

Asimismo, la también exministra de Salud, durante el Gobierno de Alejandro Toledo, lamentó que las disposiciones adoptadas en materia sanitaria no estén orientadas a futuro.

“Hay mucha rabia, mucha mucha rabia por todas las cosas que no hemos hecho antes. Nuestro país es tan complejo y no nos fijamos mucho en lo puede venir. No nos proyectamos a futuro. Y eso me da rabia y la impotencia de no poder hacer nada. Cuando he visto en las imágenes que han proyectado en la televisión un policía en la calle, tirado y no poder hacer nada… De lo más desesperante realmente”, comentó en diálogo con Trome.

En relación a un segundo rebrote del coronavirus como consecuencia de la reactivación económica, Pilar Mazzetti resaltó que podría ocurrir si no se ejecuta con el debido cuidado.

“Si todo el mundo toma las precauciones podría tenerse un mínimo rebrote de contagios o no tenerse contagios”, indicó.

En ese sentido, subrayó en la necesidad de mantener los cuidados para evitar el contagio por el coronavirus, mal que, hasta el sábado 20, registró 251.338 casos, según informó el Ministerio de Salud.

“[El peor escenario que podríamos tener en julio es] que todos salgamos sin tomar precauciones y que nos contagiemos aquellos que no hemos estado contagiados, y tengamos un rebrote en unas cuantas semanas. No va a pasar de inmediato. Recuerden el espacio”, señaló.

Además, apuntó que aplicar una cuarentena focalizada es una decisión que no corresponde al Comando COVID-19 porque incluye diferentes aspectos como económicos y sociales.

“Como personal de la salud, donde fuese posible sería una buena opción que se haga una cuarentena focalizada. No siempre es posible. Por darles una idea de Lima, ¿dónde está la mayor cantidad de casos? En San Juan de Lurigancho. ¿Podríamos cercarlo? No podríamos porque las personas tienen que entrar y salir”, sostuvo.

Mazzetti Soler acotó que espera que la meseta de contagios de coronavirus se evidencie. “Todos esperamos que en las siguientes semanas podamos ver el efecto de la curva que va cambiando”, concluyó.

