Jorge Montenegro es el único miembro del actual gabinete ministerial que se ha infectado de coronavirus. Tres semanas después de haber superado la enfermedad, el titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) relata su experiencia, dice que el virus también deja lecciones y adelanta cómo serán los mercados post-Covid-19.

Pocos saben cómo vivió esos días...

Es una experiencia. No sé si todas las personas pasan por este proceso. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te dan el resultado? Eran las 12 y 5 minutos del miércoles 6 de mayo. Yo estaba en cama, me llaman y me dicen que he dado positivo. Lo primero que hice fue preguntar por mi esposa. Ella también estaba infectada. Es chocante. Piensas lo peor. Fue una noche larga. Ya no pude dormir.

¿El virus le atacó fuerte?

Yo había tenido sintomatología, fiebre, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, entonces, eso me hacía suponer que estaba infectado. Además, una semana antes estuve en el mercado de Caquetá donde detectamos que un 20% de comerciantes dio positivo. Al día siguiente, en el mercado de San Felipe, el resultado de infectados fue del 40%. Entonces relacioné esos síntomas.

¿Qué vino después?

Cuando amaneció, acudí a la clínica. Me sacaron muestras de sangre, me tomaron una tomografía, estaba deshidratado. Me pusieron suero. Yo soy una persona vulnerable porque soy diabético hace trece años. Trataron de estabilizarme, pero me dijeron que mi situación era delicada, entonces tuve que quedarme diez días internado. Era importante hidratarme cada momento. Un paciente con Covid-19 no puede dejar el agua. También me acompañó una colitis fuerte. Estuve bastante aislado, me quitaron los celulares.

¿Temió por su vida cuando estaba internado?

Claro, al momento que me dan los resultados. Al cuarto día en la clínica hice mucha temperatura. Además, esos últimos días, antes de infectarme, yo no había estado controlando mi azúcar. Mi internamiento fue oportuno. Muchas veces nos confiamos y pensamos que no pasa mucho. Frente a la sintomatología, la responsabilidad es importante.

¿Cómo soportó todo eso?

Cuando me devuelven los celulares, me puse a responder WhatsApp, ver las redes, cómo las personas, amigos, habían empezado a mostrar su solidaridad, su fortaleza. “Sabemos que te vas a recuperar”, me escribían. Eran mensajes importantes para el momento que estaba atravesando. Incluso las comunidades rurales hicieron llegar sus muestras de agradecimiento.

¿Y su esposa también fue internada?

Tras pasar también por diversos exámenes, le dijeron que ella podía hacer su aislamiento domiciliario. Las mujeres son más fuertes, eso es verdad (ríe). Hay que dejar de ser machistas.

¿Cuál es la reflexión ahora?

Es importante mencionar que estamos en una nueva convivencia, debemos mantener el tema del distanciamiento, el uso de las mascarillas, la desinfección cuando entras y sales de casa. No solo por uno mismo, sino por todos con los que vives. Estamos reactivando la economía y se les dice a las personas que lleven bien estas medidas de aislamiento, pero vemos personas que no responden a estas recomendaciones y el tema es crítico cuando se creen inmunes.

Esta pandemia se da porque hay gente que todavía no es muy responsable, no analiza que detrás de ellos hay muchas familias.

Sin embargo, es más difícil para algunos...

Yo soy Covid-19 ahora. No porque me quise contagiar, fue un tema laboral, pero se puede mejorar en la medida que respetemos los protocolos. Algunas veces se justifica, como los que venden productos de ambulantes, no estoy en contra de ellos, pero les recomiendo que tomen sus medidas, cuídense.

Hemos visto cómo están cambiando los mercados. ¿Cómo serán post-Covid-19?

Como Minagri, empezamos a trabajar mercados itinerantes. El abastecimiento en los mercados nunca bajó. Tenemos una meta de 900 mercados a nivel nacional, de los cuales ya vamos más de 650. Hemos iniciado todo este protocolo de salud, instalarlos en áreas libres, como estadios. Los alcaldes han jugado un papel importante.

Además, nos hemos apoyado en la Policía para resguardar el aforo y la atención adecuada. Hay que recordar que los mercados itinerantes recogen el producto del campo, en ese caso le damos al flete valor cero, el acompañamiento con los gobiernos locales y el agricultor puede venir a dar sus productos a precio justo.

Antes, los pequeños agricultores requerían ayuda para vender sus productos...

Seguimos apoyándolos. En estos mercados itinerantes gana el productor y el comprador porque elimina intermediarios. Entonces la papa que la encuentras en el mercado a 2,50 soles, se puede vender hasta en 0,50. Y un dato, por cada sol de intervención del Minagri, el productor gana diez veces más. Lo de los mercados itinerantes va a ser permanente.

¿Tiene aún temor al virus?

Uno sigue siendo vulnerable. Pero hay que tener claro que es un virus que también nos ha traído buenos aprendizajes. Hay que ver cosas positivas. Ahora nuestros sistemas de salud y educación están siendo fortalecidos. En esta segunda oportunidad que me da Dios es, como se dice, para poner las barbas en remojo. Empezar a trabajar con más responsabilidad.

Es una oportunidad de demostrar que no eres de acero, eres igual que todas las personas, que debes respetar, cuidar de manera permanente. Dios sabe por qué hace las cosas. Salí adelante gracias a los esfuerzos que han hecho los médicos y agradecerles a ellos porque hoy puedo seguir caminando.

A pocos días del fin de la cuarentena, ¿debe extenderse?

Siempre estamos evaluando. Si salimos, hay que continuar con las normas de convivencia. Tenemos que seguir en la reactivación económica, pero de manera responsable.

