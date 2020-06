Un total de nueve excongresistas no han devuelto las computadoras portátiles que el Parlamento les asignó para cumplir su función legislativa, de acuerdo a informes administrativos de esta entidad legislativa enviado el pasado 10 de junio.

La República accedió al documento, cuya información se recoge a solicitud del segundo vicepresidente del Legislativo, Guillermo Aliaga Pajares, quien pidió información sobre el estado de los equipos (laptops y tablets) que fueron usadas a sus antecesores, los integrantes del Congreso disuelto.

En el informe dirigido al jefe de Departamento de Tecnologías de la Información, se especifica a los exlegisladores que no devolvieron las computadoras portátiles. Estos son:

Luis Galarreta Velarde.

Yesenia Ponce Villarreal.

Karla Schaefer Cuculiza.

Roberto Vieira Portugal.

Luciana León Romero.

Clayton Galván Vento.

Javier Velásquez Quesquén.

Alberto Quintanilla Chacón.

Según el informe, los tres últimos reportaron que los equipos se encuentran siniestrados. En los dos primeros de este grupo, ya han sido repuestos por el seguro, y en el caso de Alberto Quintanilla, se indica que seguirá este proceso.

Por su parte, Yesenia Ponce dijo al Diario Correo, que sus asesores devolvieron los materiales que le asignaron. Roberto Viera sostuvo que perdió el equipo en un vuelo, pero espera el descuento respectivo. Karla Shaefer aseguró que devolvió la laptop, pero si hay descuento no se opondrá.

Alejandra Aramayo dijo ahber entregado el equipo y que cuando lo hizo no le dieron alguna observación al respecto. Luis Galarreta indicó que se le descontó 5.100 soles de su CTS por el equipo que no entregó por la emergencia sanitaria nacional.

Laptops inoperativas del Congreso

El informe también adjunta una lista de once personas, de las cuales nueve son exparlamentarios del periodo 2016-2019, los que entregaron las computadoras portátiles, pero que actualmente se encuentran en estado inoperativo. Estos son:

Tania Pariona Yarqui.

Gladys Andrade Salguero.

Gloria Montenegro Figueroa.

Alejandra Aramayo Gaona.

Alberto Oliva Corrales.

Sergio Dávila Vizcarra.

Zacarías Lapa Inga.

Cecilia Chacón.

Carlos Domínguez Herrera.

La jefa del Área del Control Patrionial, Marylin Yupanqui Fabian, precisó en otro informe del 11 de junio que informaron en su oportunidad a la Dirección General de Administración a fin de que solicite al Área de Seguros y/o Grupo Funcional de Beneficios y Liquidaciones, para que tomen las acciones del caso, como es el descuento al excongresista o recuperación del equipo.

Al respecto, la excongresista Tania Pariona en conversación con este diario, aseguró que su despacho entregó en estado óptimo todos los equipos que le fueron asignados y que la Secretaría encargada confirmó esto a través de un documento que firmaron. Enfatizó que la laptop no tuvo un uso frecuente.

“La entrega se hizo en el tiempo oportuno, no ha habido ninguna objeción en el momento de la recepción y la secretaria firmó el documento. Honestamente he entregado el equipo en buenas condiciones, totalmente operativa, porque si fuera lo contrario lo diría. Me extraña mucho el informe del Congreso”, comentó y agregó que pedirá explicaciones a la entidad legislativa sobre los desperfectos encontrados en la laptop y por qué no se le informó.

