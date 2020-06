El presidente Martín Vizcarra se pronunció en contra de que el Comité de Barreras Burocráticas de Indecopi decida que el Ministerio de Salud (Minsa) no debe estar a cargo de velar por la implementación de publicidad de octógonos saludables en los alimentos.

“A través del Ministerio de Salud (Minsa) ya se dieron las indicaciones para poner todo el esfuerzo para que esta decisión se mantenga. No puede ser que Indecopi quiera administrativamente ir en contra de la salud y de una decisión política de este Gobierno, que la vamos a mantener”, sostuvo el mandatario en su visita al Hospital Militar Central Coronel Luis Arias Schreiber.

La cuestionada decisión, cabe precisar, va en contra del decreto emitido por el Ejecutivo el año pasado que habilita los octógonos publicitarios. Como la resolución de Indecopi es en primaria instancia, su Secretaría de Fiscalización apelará la decisión y, de igual modo, el Ministerio de Salud (Minsa).

Mientras no se resuelva, los octógonos seguirán siendo aplicados.

Por lo que expresó Vizcarra, se evidencia que no fue prudente que Indecopi emita tal decisión en estas circunstancias, cuando la salud de la ciudadanía es un punto medular.

“Mientras estamos todos preocupados por la Covid-19, siempre hay algunas noticias que nos preocupan y que quieren pasar desapercibidas, como las que nos dieron con los octógonos y que Indecopi, a través de un mecanismo, quería dejarlas de lado”, protestó Vizcarra.

"La alimentación saludable es un tema de tanta importancia que no puede pasar a segundo plano. Tenemos que prevenir a la ciudadanía de lo que está consumiendo", agregó.

Se aferran a decisión

El veredicto del Comité de Barreras Burocráticas sostiene que el Minsa no tiene facultades para regular la publicidad de los octógonos alimenticios.

Los integrantes de esta comisión que apoyaron esa resolución son su vicepresidente Gonzalo Zegarra Mulanovich y el comisionado Carlos Mendoza Gutiérrez. Zegarra figura como consultor sénior en Azerta Perú, compañía que tuvo de cliente a Coca Cola, conocida por la venta de bebidas azucaradas; y Mendoza fue gerente legal de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Zegarra alega que su posición no representa un conflicto de interés y señala que la solución de esta disyuntiva radica en el Congreso, que mediante una ley puede determinar qué institución debe regular la publicidad en estos casos.

Sin embargo, existe un precedente en que el Minsa asume esa facultad: la publicidad del consumo de cigarrillos. El 19 de julio del año pasado, este ministerio aprobó una resolución de advertencias sanitarias en productos de tabaco.

Mensaje al Congreso

El mandatario cuestionó el desempeño de la Comisión de Educación del Congreso contra el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). “Es fundamental que los avances que vamos teniendo a través de la Ley Universitaria no se reviertan. Vemos un intento de querer revertirlo que no vamos a permitir. Con la educación no se juega”, alegó.

Estas declaraciones son en referencia a que los integrantes de la Comisión de Educación plantean interpelar al titular del Minedu, Martín Benavides. La semana pasada este mismo grupo de trabajo intentó, a través de un dictamen, crear un Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (CONAU) para arremeter contra la Sunedu, pero al final retrocedió.

La propuesta de esta comisión dirigida por el congresista de Somos Perú Luis Dioses fue formulada por su secretario técnico José Luis Caballero, quien el año pasado fue asesor de la fujimorista Tamar Arimborgo.

Vizcarra recordó al Legislativo que tiene pendiente aprobar la ley de la paridad y alternancia para que en las elecciones generales del 2021, los partidos políticos tengan como mínimo 50% de mujeres de candidatas.

Gobierno dice que curva de casos bajó

“Hay regiones en las que se encuentra en retroceso el virus. A nivel nacional, en función de los expertos del Ministerio de Salud, R, que es el indicador del nivel de contagio, es menor que 1 ya hace varios días”, sostuvo el presidente Vizcarra. No obstante, dijo que el lema “quédate en casa” pasará a “mi salud primero”, en referencia a la nueva convivencia.

