Proponen al Congreso investigar a Sunedu por licenciamientos de UTP y UPAL

La Comisión de Educación del Congreso decidió aprobar, por mayoría, la solicitud de facultades para crear, por quinta vez, una comisión investigadora contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Esto, con el fin de investigar los licenciamientos otorgados el 2019 a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y a la Universidad Peruana Alemana (UPAL), las cuales no cumplían con los con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).

Fue el congresista Oreste Sánchez de Podemos Perú quién propuso la creación de la comisión para incluir una solicitud al Ministerio Público para que se oficie la investigación en contra de los funcionarios que otorgaron el licenciamientos a las mencionadas casas de estudios.

Por otra parte, Martín Benavides, actual ministro de Educación, criticó el pedido de la Comisión de Educación para formar dicha junta investigadora contra su sector y la Sunedu.

“Sería la quinta en mi gestión, pero háganlo. Nos gustaría que nos acompañen más en supervisión de directivos de universidades denegadas”, acotó el ministro mientras terminaba su intervención virtual ante la comisión este viernes.

Asimismo, la Comisión de Educación solicitó la interpelación al ministro Martín Benavides, tras presuntas irregularidades en su gestión cuando era jefe Sunedu el 2019.

La medida fue a solicitud de los congresistas María Gallardo de Podemos Perú y Julio Fredy Condori Flores de Alianza para el Progreso para conocer las gestiones que llevaron otorgar la licencia a las dos universidades sin cumplir con los estándares básicos.

“No me ha quedado claro el contexto de esta investigación. (...) Me deja muchas dudas que ustedes hayan sustentado la invitación en fuentes que no han sido verificadas y aluden a irregularidades”, señaló Benavides ante los integrantes de la Comisión de Educación.

Fue en un informe del portal Lima Gris donde se descubrió que durante la gestión del exsuperintendente Martín Benavides, actual ministro de Educación, se dio el permiso para funcionar a 7 filiales de la UTP sin que estas hayan terminado de construirse.

Asimismo, se supo que la Sunedu, también en la gestión de Benavides, entregó la licencia a la UPAL la cual fue creada el 2012 y con 8 años sin funcionar. Además, de no poseer el equipamiento necesario ni la cantidad de alumnos suficientes para funcionar.

