Martos sobre aislamiento obligatorio los domingos: “Lo estamos evaluando” [VIDEO]

El ministro de Defensa, Walter Martos, contó que el Gobierno aún está evaluando si mantener o no el aislamiento social obligatorio los domingos ya que aún falta “identificar” el nivel de personas que son inmunes al contagio del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Lo estamos evaluando (mantener o no aislamiento los domingos). Esperamos los resultados de esta semana. A partir del lunes, el Ministerio de Salud está realizando un estudio para identificar cual es el nivel de personas que están inmunes y en base a eso tener datos que nos van a permitir tomar decisiones más precisas”, declaró este viernes en Al Estilo Juliana en ATV.

Asimismo, Martos aseguró que “es muy difícil” que se pueda realizar una cuarentena focalizada en Lima debido a que hay muchas personas que trabajan en distritos diferentes así como aquellas que realizan otras actividades en medio de la pandemia.

“Acá en Lima es muy difícil hacer una cuarentena focalizada porque hay muchísima gente que vive en un distrito y que trabaja en otro distrito fuera del suyo. Es más, en alguna actividad que deseen hacer a partir del lunes en las tiendas comerciales necesita moverse por el distrito entonces nos se puede focalizar por los distritos de Lima”, expresó.

Por otro lado, el titular de Defensa explicó que a partir de este lunes solo una persona por familia puede ir a los centros comerciales de su distrito, o de otros, para adquirir alguna ropa o comprar cualquier producto que no encuentra en farmacias o mercados.

“La idea de apertura de centros comerciales es por la necesidad que tienen las familias de conseguir algún artículo que necesitan. Alguna ropa para el invierno que en este momento no estén en mercados ni farmacias. Pero no se apertura los centros comerciales para ir a pasear o para ir con la familia. Esa no es la finalidad”, aseveró.

PUEDES VER Vizcarra: No permitiremos intentos del Congreso contra la Ley Universitaria

En esa misma línea, sostuvo que actualmente se está conversando con los dueños y directivos de los centros comerciales y que, además, solo se permitirá un aforo del 50 % del normal

“Ellos tienen la obligación de controlar el ingreso o salida de las personas. Ahí se controla que las personas entren de forma individual y no con sus familiares. De hacerlo tienen que aplicar las sanciones que corresponden”, agregó Martos.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.