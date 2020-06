Congresista Fernández Chacón se encuentra en cuidados intensivos por coronavirus

El congresista Enrique Fernández Chacón de la bancada Frente Amplio ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos después de 12 días de haber dado positivo a la prueba de descarte del nuevo coronavirus (COVID-19) en el Perú.

Fuentes de La República confirmaron que el parlamentario de 77 años permanece en esta área médica, especializada en cuadros graves de la enfermedad, al que ingresó la semana pasada.

Resaltaron que el representante del Frente Amplio se mantiene estable luchando contra el virus COVID-19, considerado pandemia mundial que ha provocado 244.388 casos de contagios y 7.461 fallecimientos en el Perú, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud.

Se espera que la bancada del Frente Amplio se pronuncie sobre el estado actual del congresista. A través de sus redes sociales, Fernández Chacón mantiene comunicación con la población. El último movimiento en su cuenta de Twitter fue a las 10 de la mañana.

Enrique Fernández Chacón contagiado del coronavirus

El pasado 7 de junio, Fernández Chacón anunció haber contraído la enfermedad por lo que fue internado en la clínica Ricardo Palma, bajo orientación de su hijo médico, quien lo cuidaba en todo momento, según manifestó.

PUEDES VER Vuelve cobro de peajes en medio de emergencia

Precisó que, en ese entonces, a pesar de no tener síntomas severos, la fiebre constante lo llevó a someterse a dos pruebas moleculares para constatar su diagnóstico, el que resultó positivo. No obstante, señala mantener su optimismo al 100 %.

En esos días informaba que se encontraba recuperándose exitosamente al tratamiento que los galenos le indicaban, por lo que mencionaba sentirse mejor y estar a la espera de ser dado de alta en los próximos días.

“Ocho, diez días sentí fiebre y un poco de descomposición en el cuerpo. Como mi hijo estaba acá (en la Clínica Ricardo Palma) me pudo atender y me dio una medicina que me reincorporó. (...) A mi edad ya no se tiene temor (...) Tengan la plena seguridad que voy a salir bien de esto”, sostuvo en contacto por videollamada con Latina el pasado 8 de junio.

PUEDES VER Congreso suspende elecciones primarias hasta los comicios del 2022

Aseguró que viene cumpliendo con todas las disposiciones recomendadas por el Ministerio de Salud (Minsa) para el tratamiento contra el nuevo coronavirus y otras medidas de bioseguridad para que no expanda la enfermedad, al ser altamente contagiosa.

Con el caso de Enrique Fernández Chacón, los contagios de congresistas de la República ascendieron a 12. No obstante, los 11 anteriores informaron ya haber superado la enfermedad.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.