Martín Benavides, ministro de Educación, cuestionó a algunos parlamentarios por adelantar opiniones sobre la Sunedu con información sin verificar.

Ello ocurrió durante su presentación ante la Comisión de Educación del Congreso para hablar sobre las presuntas irregularidades en el licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

Durante ese tiempo, el actual titular del Minedu se desempeñaba como jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

“No me ha quedado claro el contexto de esta investigación. (...) Me deja muchas dudas que ustedes hayan sustentado la invitación en fuentes que no han sido verificadas y aluden a irregularidades”, señaló Benavides ante los integrantes de la Comisión.

El ministro se mostró sorprendido ante las declaraciones de ciertos congresistas, quienes afirmaron que la Sunedu no ha actuado transparentemente.

“Les quiero decir que toda la información que hemos producido durante el proceso de licenciamiento es pública. Todos los informes están disponibles en la web para que ustedes lo puedan verificar”, agregó el exjefe de dicha superintendencia.

PUEDES VER La corrupción debilitó la lucha contra la COVID-19

Tras la intervención de Martín Benavides, Orestes Sanchez propuso abrir una comisión investigadora de la Sunedu por quinta vez.

Cabe resaltar que el legislador pertenece a la bancada Podemos Perú, cuyo líder es José Luna, dueño de la universidad Telesup.

Finalmente, tras más de dos horas de sesión, varios integrantes de la Comisión de Educación pidieron interpelar al titular del Minedu por las presuntas irregularidades durante su gestión en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

PUEDES VER Los parlamentarios de Lima y Callao que cobraron gastos de instalación

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.