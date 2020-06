RMP: “Las empresas tienen que pedir permiso al Ministerio de Trabajo para ser pobres”

Coronavirus en Perú | Rosa María Palacios criticó al Ministerio de Trabajo por haber solo revisado el 10 % de de las solicitudes de las empresas formales para implementar la suspensión de perfecta de labores para sus trabajadores en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

En su más reciente edición del programa Sin guion, la abogada sostuvo que el Gobierno tiene una ideología de decidir qué compañías son la que pueden acceder a beneficios para reactivar sus finanzas.

“Las empresas formales que de buena fe se acercaron al estado para decir que no pueden pagar a sus trabajadores, han destinado que la sanción es que se les pague todo a los trabajadores. (...) Estas empresas tienen que pedirle al Ministerio de Trabajo permiso para ser pobres”, declaró Palacios.

Precisó que de acuerdo a las cifras hasta el lunes 15 de junio, el sector solo ha revisado menos del 10 % de los casos para que las empresas puedan usar este mecanismo en pro de mantenerse económicamente tras la pandemia.

“28.178 empresas han solicitado la suspensión perfecta para todos o algunos de sus trabajadores, el Ministerio de Trabajo ha resuelto 2.320, no llegan al 10 % y han aceptado 230 casos, menos del 1 %. El Ministerio de trabajo no está haciendo su trabajo, y la ministra no renuncia, dice que las cosas están mejorando. Permiso para ser pobre es lo único que falta en el Gobierno”. reiteró Rosa María Palacios.

Asimismo, defendió a las empresas que han solicitado un préstamo financiero al Estado a través del programa Reactiva Perú, asegurando que estas la hacen de buena fe en el Estado y que no pueden ser discriminadas por estar investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera o tener cuentas offshore, al no ser ilícitos.

“Son personas jurídicas que se han acercado de buena fe al Estado creyendo en él en un programa de reactivacion y en el que se contempla la necesidad, ¿por qué no se puede tratar a todos de manera igual?”, remarcó la abogada.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que 71.553 empresas han solicitado préstamos al Gobierno por el programa Reactiva Perú. Remarcó que las otras pequeñas y medianas compañías, que no da beneficios a sus trabajadores, ya han acordado otra forma que en muchos casos ha provocado el desempleo.

“La gran mayoría de empresas ha renegociado directamente con los trabajadores. A todos, han reducido los sueldo de los trabajadores, incluyéndome”, sostuvo Rosa María Palacios.

