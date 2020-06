La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, sostuvo que la decisión de reabrir los centros comerciales en las diferentes regiones del país a partir de este lunes 22 de junio, no es para que la gente “vaya a pasear”.

Asimismo, consideró que esta medida del Ejecutivo tampoco es una “carta blanca” para que todas las empresas abran sus puertas “simplemente porque se les ocurre”.

“Si no necesito comprar, no debo ir al centro comercial. Nosotros no estamos aperturando los centros comerciales para que la gente vaya de visita, ni para pasear. Los estamos abriendo porque creemos que hay productos que se expenden ahí y servicios que se brindan ahí que las personas necesitan. Y también para ir ampliando la cantidad de oferta en los servicios”, declaró la ministra este jueves en Canal N.

PUEDES VER Congreso suspende elecciones primarias hasta los comicios municipales y regionales del 2022

En otro momento, Muñoz precisó que todos los centros comerciales y los demás conglomerados deben cumplir con todos los protocolos sanitarias de prevención al nuevo coronavirus (COVID-19).

De igual manera, vigilar y controlar el uso de las mascarillas y el distanciamiento social tanto del personal del centro como de los clientes o compradores.

“No estamos invitando a la gente a que vaya a pasear a los centros comerciales, sino a que se dé una oportunidad para poder adquirir productos, si los necesita”, indicó.

PUEDES VER Congreso: piden citar al ministro de Cultura por documental sobre Hugo Blanco

Por otra parte, la ministra contó que las personas podrán acudir para realizar compras para la familia, así como los productos del hogar y otras necesidades básicas luego de que se inicie la reapertura anunciada.

“No es obligatorio que todo el mundo salga de sus casas a las calles, no estamos diciendo eso. Es bien importante el orden. (…) El distanciamiento social es algo que debemos seguir manteniendo”, explicó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.