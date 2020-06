Gonzáles tras instalación de Comisión de Ética: “Vamos a borrar el dicho otorongo no come otorongo”

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso se instaló este jueves 18 de junio, luego de más de tres meses de haber entrado en funciones la entidad legislativa, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) en el Perú.

En la sesión que duró menos de media hora, oficializaron el nombramiento de César Gonzales Tuanama de Somos Perú, representante de Ucayali, como presidente del grupo de trabajo parlamentario, encargado de sancionar a los parlamentarios que infrinjan el Código de ética y el Reglamento de la institución.

PUEDES VER Comisión de Educación retiró iniciativa que buscaba favorecer a universidades privadas sin licencia

A su vez, se designó en la mesa directiva a Mirtha Vásquez de la bancada del Frente Amplio como vicepresidenta y Tania Rodas de Alianza para el Progreso como secretaria. En la sesión de instalación solo asistieron siete de los nueve integrantes.

Cabe señalar que en Junta de Portavoces se decidió que en la comisión se priorice la pluralidad por encima de la proporcionalidad, por lo que hay un representante de cada una de las 9 bancadas.

🔵 Quedó instalada la Comisión de Ética Parlamentaria. Lee la nota

➡️ https://t.co/NkCLSbiqOq pic.twitter.com/Svn5PWIw3T — Congreso del Perú (@congresoperu) June 18, 2020

¿Otorongo no come otorongo?

César Gonzáles tras haber sido elegido como titular de la comisión resaltó la importancia de las funciones que tienen a cargo, y aseguró que no permitirán protecciones a otros legisladores. No obstante, el plan de trabajo recién será presentado en la próxima semana, tras lo cual comenzarán a analizar las denuncias públicas.

“Vamos a borrar contundentemente ese dicho otorongo no come otorongo, vamos a demostrar contundencia y firmeza en la labor a desarrollar, porsupuesto respetando los principios constitucionales del debido proceso y de la legítima defensa para no dejar argumento alguno para que acudan a otras instancias en algún momento las personas que porfían ser procesadas”, declaró en la sesión.

Asimismo, indicó que si un caso es conocido pero sin denuncia, la comisión debe actuar de oficio. Invocó a que los miembros del grupo de trabajo decida los procesos basándose en el marco de la legalidad, a fin de evitar que eventuales parlamentario tengan argumento para acudir a otras instancias.

“Voy a invocar a todos que esta comisión es una de las más importantes respecto a la imagen del Parlamento nacional, entonces tenemos un gran compromiso dentro del marco de la legalidad y de la Constitución que debemos cumplir todos por su puesto tomando en cuenta el Código de Ética y Reglamento del Congreso”, sostuvo.

🔵 #Ahora I Inicia la #SesiónVirtual de la Instalación de la Comisión de Ética Parlamentaria. Posted by Congreso de la República del Perú on Thursday, 18 June 2020

PUEDES VER Con voto preferencial, paridad y alternancia no tiene sentido

Al respecto, Walter Rivera de Acción Popular enfatizó que las acciones de la comisión no deben ser orientadas por la “presión mediática”, si no que dependerá de César Gonzáles los temas que se prioricen.

“En anteriores periodos, se han dejado llevar por la presión mediático de un interés político, y no debe ser así. Usted es el presidente, usted debe marcar la agenda”, aseveró el parlamentario acciopopulista.

Los demás integrantes de la Comisión de ética son Walter Rivera de Acción Popular, Luz Cayguaray Gambini del Frepap, Miguel Vivanco Reyes de Fuerza Popular, María Bartolo de Unión por el Perú, Luis Castillo de Podemos Perú y Zenaida Solís de Partido Morado.

PUEDES VER Forsyth se consolida como mejor opción a la Presidencia el 2021

Casos pendientes de ser evaluados por la Comisión de Ética

Antes que se instale la Comisión de Ética, ya se han registrado acciones cuestionables de congresistas.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.