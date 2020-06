Tribunal Constitucional deja al voto pedido de Antauro Humala

Más de un mes después de que Antauro Humala presentó un hábeas corpus para ser trasladado desde el penal de Ancón 1 a un centro hospitalario, al haberse contagiado de Covid-19, su reclamo fue escuchado por los magistrados del Tribunal Constitucional.

La demanda de Antauro, quien cumple una condena de 19 años de prisión, llegó a destiempo y es poco probable que le den la razón, pues ya habría superado la enfermedad. El TC resolverá el pedido en algunos días más.

Previamente, los jueces del Poder Judicial ya habían dicho que no procedía ningún traslado.

Pero sí podría ser la ocasión para que el TC se pronuncie por la atención que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) brinda a los presos contagiados de Covid-19. En llamadas telefónicas desde prisión, los reclusos se quejan ante la prensa de que no reciben un adecuado cuidado y que son sus familiares los que les llevan medicinas, que deben pasar por un periodo de retención para descartar el ingreso de sustancias prohibidas.

El abogado del líder etnocacerista, José Palomino Manchego, presentó el hábeas corpus el 14 de mayo al considerar que la vida de Humala estaba en peligro. Sin embargo, eso no sucedió. Un informe médico emitido por el INPE el 15 de junio último dice que ya no presenta ningún malestar, dificultad respiratoria, no tiene fiebre y mantiene buen ritmo cardíaco.