Richard Swing: “Máximo San Román ha ido a mi departamento varias veces”

Tras escuchar la participación del exasesor presidencial Máximo San Román en la reciente sesión de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, el cantante Richard Cisneros, también conocido como Richard Swing, sostuvo que el exservidor público miente al rechazar que hubo cercanía entre ambos.

Durante su intervención en el grupo de trabajo que preside el excontralor Edgar Alarcón, legislador por Unión por el Perú, San Román señaló que durante el tiempo que asesoró al expresidente Pedro Pablo Kuczynski sostuvo múltiples reuniones y que probablemente sí conversó con el cantante, ya que tenía una política de puertas abiertas. También mencionó que no se debería dar mayor atención a un caso como el de Cisneros.

“En ningún momento lo conocí, a pesar de haber estado presente, inclusive en los cierres de campaña, no le presté atención, nunca crucé palabra con él. Sin embargo, cuando asumí las funciones de consejero presidencial ad honorem. [...] He hecho una labor de facilitar las gestiones ahí. Aparentemente en el 2017, este señor habría pedido una reunión, yo no sé en qué circunstancias, como yo he tenido la política de puertas abiertas a todas las personas que preguntaban por mí”, manifestó San Román ante Fiscalización.

Sin embargo, tras esta sesión, en diálogo con Perú 21, Cisneros Carbadillo cuestionó a San Román por mentir al sostener que no hubo cercanía entre ambos, ya que tiene pruebas de que el exasesor lo visitaba en su departamento.

“No sé por qué niega todo cuando hay mucha evidencia en su contra. [...] El señor San Román ha ido varias veces a mi departamento en su camioneta, incluso junto a su esposa”, manifestó el cantante.

La Comisión de Fiscalización y Contraloría recibió facultades especiales por parte del Pleno para investigar por 45 días los nueve contratos que suscribió Richard Swing con el Ministerio de Cultura entre julio del 2018 y abril de este año, por un total de 175.400 soles.

Esta comisión ya recibió las declaraciones de Richard Swing y de la exministra de Cultura Sonia Guillén.

