Susel Paredes: “Ya no existe la cuarentena, porque toda la gente está en la calle” [VIDEO]

El Perú cumple este miércoles 94 días de estado de emergencia que declaró el Gobierno frente a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) y aún está a trece días para que se venza este periodo, en el que también está vigente la medida de aislamiento social obligatorio, también conocido como cuarentena.

Al respecto, en diálogo con Sigrid.pe, Susel Paredes, jefa de Fiscalización de la Municipalidad de Magdalena del Mar, consideró que ya no existe cuarentena, porque la población ya no cumple la medida y ha salido a las calles debido a que, los tres meses de aislamiento, los dejó sin dinero.

“Ya no existe cuarentena. Todo el mundo está en la calle, la gente ya no saca pases”, manifestó.

Al respecto, la abogada sugirió que, ante ese escenario, el Gobierno debe permitir con urgencia que, con el protocolo correspondiente, las galerías comerciales reinicien sus funciones y evitar que la población siga desplazándose por las principales calles de la capital con sus productos, escenario que también los hace propensos a contraer el coronavirus y que la epidemia siga propagándose.

“Hoy revisé el diario El Peruano y no ha salido el decreto para que funcionen las galerías comerciales pequeñas. Otra vez hay que esperar. Hoy otra vez tengo que perseguir a la gente formal que tiene que salir a vender sus productos en la calle. Se debe abrir las galerías, reiniciar todas las actividades económicas posibles con los protocolos”, continuó.

En otro momento de la conversación, Susel Paredes se refirió a su periodo como jefa de Fiscalización en la Municipalidad de La Victoria. Sobre ello, dijo que salió de esa comuna en buenos términos y con la felicitación del consejo municipal.

“Me he ido con una felicitación firmada por todos los regidores y por el propio alcalde. Me he ido en los mejores términos. Uno también encuentra que en algunos trabajos ya ha cumplido su ciclo y que ya puede ir a laborar a otro sitio”, agregó.

