Plantean derogar ley de pensión vitalicia para expresidentes de la República

La Comisión de Constitución concluyó su sesión virtual con la sustentación de cuatro proyectos que buscan derogar la Ley 26519, la misma que establece una pensión vitalicia en favor de los expresidentes de la República, equivalente al sueldo de un congresista.

Nelly Huamaní (Frepap), autora del PL 5178, argumentó que la Constitución Política señala que todas las personas son iguales ante la ley y prohíbe privilegios o tratamiento preferencial. Afirmó que la Ley 26519 viola estos preceptos y por ello es inconstitucional e ilegal.

“Dispone que les den una pensión por el simple hecho de ejercer la más alta magistratura sin importar si su gobierno contribuyó al desarrollo del país y sin exigir los requisitos que le piden a todo trabajador. Viola las normas jurídicas sobre entrega de pensiones”, sostuvo la legisladora.

Añadió que la vigencia de esta norma solo es posible si la sociedad la considera legítima, justa y necesaria, pero la población no la acepta por ser impopular, propia de una monarquía y no de una república. Anotó otro elemento, dijo que es inmoral porque se otorga a quien no cumplió con eficacia su mandato.

Por su parte, Renán Espinoza (Somos Perú) estimó que la entrega de una pensión vitalicia contrasta con los sueldos bajos que recibe la mayoría de peruanos. Recordó el comentario que hizo el papa Francisco en su reunión con el arzobispado peruano respecto a los presidentes que terminaban presos en nuestro país.

“Por eso este Congreso tiene que limpiar la deshonra y derogar esta ley”, propuso.

Y María Céspedes (Frepap) recordó que el presidente es elegido jefe de la nación por un periodo de cinco años, pero que los trabajadores laboran más de 25 años para recibir una pensión mínima.

“Tiene que ser equitativo y el fondo que se ahorre debe ir a quienes tienen pensión mínima”, acotó tras mencionar que mandatarios de otros países como México, Brasil, El Salvador, Panamá, entre otros, no reciben este beneficio.

Los congresistas José Ancalle (FA) y Luis Valdéz (APP) no estuvieron en la sesión para exponer sus propuestas.

No hubo mayor debate. Intervinieron solo Carlos Mesías y Martha Chávez, ambos de Fuerza Popular. El primero se opuso al retiro de la pensión a los exmandatarios y consideró que se podría disminuir el monto.

“No se puede legislar en función a lo que pasa en un momento sino en función a las instituciones”, reclamó Mesías.

Martha Chávez dijo que los que representan a la nación, más allá de sus defectos, merecen tener un sustento, sin embargo se pronunció en contra de que sea transmitido por herencia.

“A Toledo no me provocaría que se le pague nada porque se enriqueció en el cargo, pero más allá del caso hay que mirar a la institución, hay que reconocer a quien encarnó a la nación peruana”, comentó.

Mientras que el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, recomendó a los miembros de este grupo de trabajo que lo piensen bien y no en las elecciones del próximo año ni en el populismo.

“Tengo sentimientos encontrado, a favor y en contra. Aún no he definido mi posición. Hay que pensar en las instituciones”, expresó al final de la sesión.

