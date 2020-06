Julio Guzmán: “Yo diría que este Congreso es exhibicionista”

El presidente del Partido Morado, Julio Guzmán, comentó el último lunes que el actual Congreso de la República, lejos de ser “obstruccionista” como su predecesor, es “exhibicionista” y está “confundido” respecto a la presentación de cuestionados proyectos de ley.

En declaraciones para Canal N, el excandidato presidencial consideró que la actual representación nacional, en la que hay integrantes de su agrupación política, asume demandas legítimas de una ciudadanía que se siente olvidada desde hace tres décadas, por lo que expresó su desacuerdo a que sea un Parlamento populista.

“El anterior era un Congreso obstruccionista y algunos dicen que este es populista. Estoy en desacuerdo, creo que el actual está canalizando demandas completamente legítimas de gente que ha sido olvidada hace 30 años. El problema del Congreso actual no son las demandas que canaliza, sino que no sabe cómo hacerlo, está confundido y no tiene opciones de políticas públicas para hacerlo, yo diría que este Parlamento más es exhibicionista”, manifestó.

Sin embargo, Guzmán no desaprovechó la oportunidad para referirse a los proyectos de ley que son elevados al Pleno del Legislativo sin dictamen. Al respecto, señaló que es necesario que las propuestas pasen por las comisiones correspondientes y sean analizados, ya que, el no hacerlo, es “irresponsable”.

“Lo más fácil es aprobar proyectos de ley que no pasen por comisiones, lo más fácil es exonerarlos, sin ningún tipo de análisis económico y social y pasarlos directamente a votación. Eso es irresponsable y es lo que está haciendo permanentemente el Congreso”, continuó.

En otro momento de la entrevista, Julio Guzmán expresó que no descarta conversar con el presidente de la República, Martín Vizcarra, para apoyar a su gestión, en caso le solicitara asumir un cargo público, como un ministerio.

“Estoy dispuesto a hacer lo mejor para mi país. […] Me acercaría para conversar, para escuchar y para apoyarlos en todo lo que sea necesario, estamos hablando de nuestro país, de nuestra gente que está sufriendo y que todos debemos hacer algo”, agregó.

