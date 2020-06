El presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, resaltó que la lucha exitosa contra el nuevo coronavirus depende de todos los sectores y que no depende de cuánto dinero una persona pueda tener porque los equipos médicos para combatir la enfermedad son escasos a nivel mundial.

En específico se refirió a los ventiladores mecánicos, que es el implemento con más importancia para el tratamiento contra la COVID-19 cuando una persona contagiada está en etapa grave.

“El personal asistencial no puede hacer su trabajo si no tiene los equipos necesarios, y el más importante en cuidados intensivos es el ventilador mecánico, que siendo fundamental es un bien escaso. No es suficiente todo el dinero que alguien pueda tener porque la disponibilidad en el mundo de estos aparatos se ha visto reducida en función de la gran demanda que hay a nivel internacional”, declaró a la prensa.

Asimismo, resaltó la importancia del sector privado en la lucha contra la pandemia, en medio de la ceremonia para oficializar la donación de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú (Confiep), de 90 de estos aparatos que fueron adquiridos en China.

“Hemos visto que es fundamental la inversión pública de la mano con la inversión privada. Para que podamos en esta etapa generar crecimiento con alta generación de empleos que es lo que demanda la población. Nosotros estamos poniendo de nuestra pare y estamos seguros que la empresa privada hará lo suyo", mencionó.

En esta línea remarcó el esfuerzo del Gobierno al aumentar de 276 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en marzo a 1300 en la actualidad. Señaló que estos 90 ventiladores se sumará a la actual oferta sanitaria y serán dirigidos a las regiones con más casos de contagios, reservando algunos para Lima.

El presidente comentó que este martes tuvo una reunión de 3 horas con los representantes de la Confiep donde intercambiaron ideas, propuestas y aportes por el bien del país. Además, pidió unir esfuerzos para impulsar programa Arranca Perú.

Tratamiento temprano contra el coronavirus

Por otro lado, el jefe de Estado subrayó que el sisrtema de salud peruano debe reforzar la atención temprana a los pacientes contagiados con el nuevo coronavirus, dándoles tratamiento que evite la presentación de cuadros graves de salud.

“Los que finalmente son infectados por el virus, el 30% no tiene síntomas y el 70% si los tiene, el esfuerzo que tenemos hacer, a través del sistema de salud, es hacer tratamiento temprano. Inmediatamente confirme que tiene la enfermedad se tiene que dar el tratamiento porque evita que se agrave y que no llegue al hospital”, agregó.

En la ceremonia estuvieron presentes la presidenta de la Confierp, María Isabel León, y contará con la presencia del Presidente de la República, Martín Vizcarra, el Ministro de Salud, Víctor Zamora; el gerente general de Talma, Arturo Casinelli; el Embajador de China, Liang Yu; y el vicepresidente del gremio, Ricardo Bernales.

