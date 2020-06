Ya son 93 días en los que la Policía viene articulando acciones en un escenario en el que las tareas se multiplican: la lucha contra el coronavirus, contra la delincuencia, la violencia y frente al comercio ambulatorio. El ministro del Interior nos hace un balance a 45 días de su gestión.

Ya son varios los policías infectados y fallecidos por la Covid-19. ¿Qué se está haciendo para garantizar su seguridad y tratamiento para su recuperación?

He cumplido 45 días, pareciera que fueran muchos más con un trabajo intenso en el cual el presidente nos dio dos encargos: el primero, cuidar la salud de nuestros efectivos de primera línea y en segundo el combate contra la corrupción al interior de la PNP y en el sector Interior. Respecto al primer punto y como balance de estos 45 días podemos decir que hemos logrado la implementación de un centro de triaje y de control inmediato y preliminar de nuestro personal policial en la zona del Lima aledaña al hospital Augusto B. Leguía. Se ha mejorado la capacidad de atención de dicho hospital. De igual forma, con el apoyo de la empresa privada se ha logrado inaugurar un hospital de campaña con 45 camas, 15 de ellas de UCI con sus ventiladores. Hoy (lunes) hemos inaugurado el centro de aislamiento de la PNP en la escuela de suboficiales de Puente Piedra con 500 camas para que todo el personal policial que sale positivo inmediatamente sea trasladado a esta escuela y pueda realizar su aislamiento con todos los cuidados.

¿Cuántos policías infectados y fallecidos hay?

La cifra actualizada es de 11.200 infectados, 200 fallecidos, pero también hay noticias positivas, como es la de los 4.912 efectivos incorporados al servicio el día de hoy. Estos casi cinco mil hombres se han reintegrado al servicio y están actuando ya nuevamente en cumplimiento de la misión de la PNP. La semana pasada hicimos la ceremonia de reincorporación.

¿Cuál es la estrategia de la PNP con respecto al comercio ambulatorio que ha invadido las calles?

El tema del comercio ambulatorio es responsabilidad primigenia de los gobiernos locales, de los municipios. Cuando se suscita una pandemia como la que estamos viviendo, los gobiernos locales piden apoyo al gobierno central, este establece una plataforma multisectorial para enfrentar entre todos los sectores que tienen que ver con este tema y poder apoyar. Esa responsabilidad ha sido encargada al ministro de Defensa, con el cual coordinamos tanto Interior, Salud, Produce y obviamente el gobierno local, en el caso de Gamarra, con el alcalde George Forsyth para poder llegar a la mejor solución.

¿Cómo se está resolviendo este problema a nivel del Ejecutivo?

Hay coordinaciones constantes con esta plataforma multisectorial donde hemos tenido reuniones convocadas tanto por el ministro de Defensa, como por el que habla en el Ministerio del Interior con los actores principales. Producto de estas reuniones es que se ha acordado la apertura de los parque zonales que ha sido una iniciativa cristalizada por parte del alcalde frente al requerimiento de las autoridades sectoriales. Eso tendría que motivar el desplazamiento de los ambulantes a esas zonas para poder ejercer su venta.

¿Es solo ese el problema?

No. El problema no es solamente ese, porque ahora esas personas dicen que no van a vender en su totalidad lejos de la zona de acción, entonces se convierte en un problema recurrente y que estamos tratando de coordinar para darle la mayor viabilidad. Una de las cosas que propusimos es que también se utilicen los parques de los distritos en donde estos centros comerciales están en proceso de reapertura, para que pueda haber un control permanente y no estén deambulando por todo el distrito. Esto está en vías de implementación.

Usted viene acompañando distintas actividades oficiales. ¿Cómo se está protegiendo del virus?

Nosotros tomamos todas las medidas de seguridad con los equipos y las mascarillas que utiliza nuestro personal en la calle, aquí no hay distingos entre el ministro y el suboficial de la calle. Nos ponemos las mascarillas, (desinfectamos con) el alcohol y luego nos toca encomendarnos a Dios, porque nuestra misión y nuestra responsabilidad política es estar con nuestra gente de los diferentes sectores, Bomberos, Migraciones, Sucamec y PNP, en el lugar donde ellos desarrollan su misión, y para ello tomando todas las medidas de bioseguridad, siempre esperanzados en la ayuda de Dios es que recorremos los diferentes lugares. Nos tomamos todo el tiempo posible para poder protegernos, pero obviamente este es un virus que por su letalidad y su versatilidad en cuanto al contagio, en cualquier momento podría infectar a cualquier miembro del gabinete.

