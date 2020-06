El primer vicepresidente del Congreso, Luiz Valdez, sostuvo este martes que los parlamentarios no tienen derecho de cobrar por gratificaciones y vacaciones truncas, ya que están en un régimen laboral especial.

En declaraciones para Sigrid.pe, el legislador por Alianza para el Progreso sostuvo, al parecer, el extitular del Congreso Pedro Olaechea y sus vicepresidentes estaban enterados de ello, razón por la cual fue necesario emitir hasta dos acuerdos de Mesa para que se destine el dinero a quienes habían sido disueltos.

“Los parlamentarios no tienen derecho a gratificaciones truncas. De acuerdo a la normativa que regula la función congresal, no existe ese derecho. Han pretendido crear ese derecho con un acuerdo de Mesa Directiva, que tampoco existe, poscierre del Congreso. Todo eso es ilegal. No es que tengamos a vacaciones truncas, porque tampoco estamos dentro del régimen laboral privada o regulados por el Decreto Legislativo 728, que hubiese sido legal”, expresó.

Tras ello, Valdez Farías destacó que la actual Mesa Directiva, presidida por Manuel Merino, dejara sin efecto los cuestionados acuerdos de la gestión de Olaechea Álvarez-Calderón, ya que no queda como un antecedente para futuras eventualidades.

Por ello, el parlamentario expresó que lo ideal es que los exlegisladores que fueron beneficiados por estos pagos, a los que calificó de “bochornosos”, devuelvan el dinero al Estado, ya que deben reconocer que no les corresponde.

Sin embargo, precisó, como no todos devolverían, se solicitará, mediante un oficio administrativo, la devolución del dinero en un plazo determinado y que, de haber resistencia, “el Congreso tendrá que iniciar procesos civiles, de acuerdo a lo que el procurado lo vea conveniente”.

Finalmente, Luis Valdez adelantó que este miércoles, en la Junta de Portavoces, la Mesa Directiva propondrá que los exparlamentarios disueltos que fueron reelegidos para concluir el mandato en julio del 2021 devuelvan el referido dinero.

