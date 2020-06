los cuellos blancos del puerto

Sin apoyo. Maritza Sánchez. abogada y esposa de Walter Ríos, presunto cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puertos, sostuvo que ninguno de los implicados de los CNM audios, caso que destapo la corrupción en el Poder Judicial, se preocupa actualmente por su cónyugue.

Es relevante mencionar que Maritza Sánchez presentó un recurso para el cese de prisión preventiva impuesta al expresidente de la Corte del Callao, Walter Rios, quien alegó ser aspirante a colaborar eficaz en el caso Los Cuellos Blancos.

Además, Sánchez argumentó al Poder Judicial que su esposo tiene problemas de salud por lo que podría contraer el nuevo coronavirus (COVID-19). Es así que solicitó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el arresto domiciliario a favor de Walter Ríos.

“No cuento con nadie. Todos los ‘hermanitos’ se fueron. Ya ni me saludan. Ya no se acuerdan de mí. No preguntan como está él (Walter Ríos). Solamente el apoyo es de mi madre, de familiares y amigos muy entrañables de la infancia y el trabajo, pero ‘hermanitos’ no. No hay”, dijo la abogada.

Cabe recordar que Walter Ríos fue detenido en julio de 2018 tras el destape de los CNM audios y luego de que el máximo órgano de justicia decretó 36 meses de prisión preventiva en su contra tras ser investigado por los delitos de: organización criminal, tráfico de influencias y cohecho pasivo.

“Son seres humanos. Pasó. El poder los transformó. La verdad no sé. No sé qué pasó, pero si él puede enmendarse yo no puedo ser tan cruel y seguir juzgándolo. Tampoco es el genocida número uno del Perú. Pospuesto, que yo ya lo perdoné”, expresó Maritza Sánchez.

A pesar del recurso presentado por la defensa de Walter Ríos, el juez Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva que solicitó Walter Ríos.

Esto, luego de que reapareció después de varios meses, por videoconferencia, para dirigirse al juez y comunicarle que continuará "de todo corazón, colaborando con la justicia”.

