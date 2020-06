Población de Condorcanqui, en Amazonas, protesta por falta de medicinas y personal médico

Coronavirus en Perú. Pobladores awajún de la provincia amazonense de Condorcanqui protestaron ante la sede de la Dirección de la Red de Salud en demanda de medicinas y pruebas rápidas. También exigieron el cambio inmediato de su director.

El técnico de laboratorio de la Micro Red del distrito de El Cenepa, Elmer Tucto, refirió que el centro de salud de Huampami cuenta con un solo médico para una población de aproximadamente 16 mil personas que hay en esta jurisdicción. Pero como el galeno es considerado persona de riesgo, no está trabajando.

PUEDES VER: Congreso evalúa constitucionalidad de bonos a excongresistas disueltos

“En este momento no tenemos médico. Y el personal ha empezado a mostrar los síntomas de la COVID-19, quiere decir que también vamos a carecer de sus servicios. Necesitamos urgente un médico, un biólogo. En el laboratorio solo estoy yo y si por desgracia me contagio quién va sacar las muestras. De eso parece que las autoridades de Salud de Condorcanqui no se preocupan”, señaló Tucto, quien trabaja en el lugar por cerca de veinte años.

Pobladores de Condorcanqui protestaron exigiendo acciones de parte del Gobierno. Foto: La República

El técnico de laboratorio cuestionó que estas autoridades les envíen artículos de protección personal no adecuados para sacar muestras, poniendo en peligro la vida de quienes vienen haciendo seguimiento a los pacientes.

También lamentó que el Centro de Salud de Huampami, habiendo sido inicialmente categorizado como 1-4 haya sido bajado a 1-3, a pesar de ser centro de referencia y tener 19 puestos de salud dependientes. El más lejano se encuentra a 14 o 15 horas de viaje por río o trocha.

PUEDES VER: Congreso deja sin efecto acuerdos que ordenan pagos a exparlamentarios disueltos

Contó que en Huampami solo tratan males leves o estabilizan a pacientes para evacuarlos. Debido a la nueva categorización no están en condición de hospitalizar pero tampoco pueden abandonar a los enfermos que llegan. A los pacientes críticos los fijan a una camilla y los mandan en chalupa en un viaje fluvial de cuatro horas hasta el Hospital de Santa María de Nieva, que tampoco está bien equipado.

“Aquí no tenemos unidad de cuidados intensivos, aquí la situación es crítica. De 43 muestras que hemos tomado, 16 resultaron positivos; y apenas nos han mandado 4 frasquitos de Ivermectina y 30 Azitromicina, qué vamos a hacer con eso”, lamentó Elmer Tucto.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.