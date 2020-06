RMP: “El Gabinete Ministerial está matando al país" [VIDEO]

Este lunes 15 de junio, el país cumple 92 días de aislamiento social debido a la emergencia nacional debido a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), periodo que concluiría este martes 30.

En su reciente edición de Sin guion, Rosa María Palacios comentó que las medidas que el Poder Ejecutivo ha dispuesto en los últimos tres meses han llevado al país a una situación que calificó como “el apocalipsis económico”.

Según mencionó Palacios, en la víspera, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, detalló que en abril se registró una caída de alrededor del 40% en el Producto Bruto Interno (PBI) y que solo el 44% de la economía continuó operando durante la emergencia.

“Estamos viviendo realmente una crisis dramática y profunda de la economía peruana. A veces parece que ni siquiera en los propios ministerios se dan cuenta de lo que está pasando en el Perú. Mejorará un poquito en mayo, tal vez, porque se reactiva un poquito la economía, pero la misma ministra reconoció que la llamada ‘Fase 1’ fue un desastre respecto a su lentitud", expresó.

PUEDES VER Aliaga pide dejar sin efecto acuerdos que ordenan pagos a excongresistas disueltos

Tras ello, Rosa María se refirió a las acciones emprendidas por las ministras de Trabajo, Sylvia Cáceres, y de la Producción, Rocío Barrios, quienes, de acuerdo lo que expresó, “lo único que han hecho es destruir el trabajo y la producción”.

“El Ministerio de Trabajo ha rechazado hasta el momento 2.000 solicitudes de suspensión perfecta y quieren que las empresas paguen completo a las personas como si hubiesen trabajado. Esa es su solución. Por supuesto, esas empresas han apelado, pero si no lo consiguen, van a cerrar, porque no hay forma de mantener esos empleos. ¿Usted qué prefiere, una empresa que puede mantener el trabajo para un porcentaje de los trabajadores o una empresa que ya no existe?", agregó.