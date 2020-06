Gino Costa: “La inmunidad parlamentaria es un privilegio de otra época”

Este martes la Comisión de Constitución del Congreso empezará a debatir la reforma constitucional sobre la inmunidad parlamentaria. El predictamen, sin embargo, mantiene la decisión en este mismo poder del estado la decisión para poder levantarla. En las siguientes líneas, Gino Costa, del Partido Morado, reflexiona sobre el tema y los puntos mínimos en los que se debe avanzar antes que concluya la legislatura.

Ya hay un predictamen sobre la inmunidad parlamentaria y no recoge la propuesta de su eliminación, tal como plantearon, mediante proyectos de reforma, congresistas de cinco bancadas, incluyendo usted, ¿qué opina?

Hay proyectos del Partido Morado, el Frepap, Podemos Perú, UPP y está el de APP, presentado por el mismo presidente de la Comisión de Constitución (Omar Chehade)...

¿Qué le sugiere que no hayan recogido la propuesta de su eliminación?

Hay tres opciones: una es seguir como estamos; la segunda es encargarle a otro poder del estado que levante la inmunidad, y lo tercero es eliminar la inmunidad. La propuesta que incluye el predictamen es mantener la inmunidad tal como está y en manos del Congreso, con algunas pequeñas modificaciones. Para nosotros eso es muy decepcionante.

PUEDES VER; Insisten en mantener decisión sobre inmunidad parlamentaria en manos del Congreso.

¿De las tres opciones, se ha optado por la peor?

Están planteando lo peor, que es el estatus quo. Mantienen las cosas como están haciendo pequeñas modificaciones.

¿Cómo ha sido el debate en la Comisión de Constitución?, ¿ha habido objeción de la mayoría de miembros?

Hay una variedad de opiniones, pero no me parece que debamos comenzar por el status quo. La Comisión Tuesta propuso mantener la inmunidad, pero poner en manos de otro poder del estado la responsabilidad de levantarla y propuso que sea la Corte Suprema de Justicia. Nosotros (el Partido Morado) somos de la idea de ir un poco más: acabar con la inmunidad. Hay muchos países que han eliminado la inmunidad parlamentaria.

¿Cómo cuáles?

Sin ir muy lejos, Colombia, y en Chile se mantiene la inmunidad pero quien la levanta es el Poder Judicial. Y en el mundo anglosajón la inmunidad ya no existe. La inmunidad parlamentaria es un privilegio de otra época. Mantener la inmunidad frente a los delitos comunes, a estas alturas, resulta ya un anacronismo.

Congresista, ya casi entramos a la etapa de cierre de esta legislatura y no se ha concretado la votación sobre paridad y alternancia. ¿Cree que este martes se logrará su aprobación?

Es la tercera vez que vamos a votar. Tenemos que aprobar la paridad y alternancia para finalmente reconocer la igualdad de hombres y mujeres en las elecciones para ocupar cargo público. A estas alturas, oponerse me parece también un anacronismo.

¿No cree que este martes podrían surgir nuevos pretextos para intentar boicotear la aprobación de la paridad y alternancia?

Esperemos que no, porque ya sería una vergüenza. Mira la rapidez en que se aprueban leyes entre gallos y media noche, que no cuentan con ningún predictamen. Salen de frente de la Junta de Portavoces al Pleno, sin dictamen, sin opinión de los sectores que corresponden, muchos de ellos en el ámbito económico. Además, junto con la paridad y alternancia se debe eliminar el voto preferencial. Y espero que quienes elijan a los candidatos no sean las cúpulas partidarias, sino los militantes. Deben ser elecciones que no organicen las cúpulas partidarias, sino la Onpe, con el respaldo de Reniec y el JNE.

¿Con el voto de militantes en elecciones presenciales?

Los organismos electorales ya han dicho que esas elecciones podrían hacerse con voto electrónico no presencial.

De acuerdo, digamos que prospera la aprobación este martes de paridad y alternancia. ¿Qué pasa si luego la mayoría de bancadas insiste en regresar al sistema de elecciones primarias a través de los delegados o cúpulas?

Eso sería un retroceso tremendo. ¿En lugar de tener unas internas organizadas por los organismos electorales, con voto electrónico no presencial, vamos a tener asambleas de delegados organizadas por las cúpulas? Sería un retroceso.

Por cierto, a fines de junio acaba la legislatura. ¿Se logrará avanzar en la reforma constitucional sobre la inmunidad parlamentaria?

Hay además otra reforma constitucional que implica que quienes tienen sentencias en primera instancia ya no puedan ser candidatos. Esas reforma y el tema de la inmunidad parlamentaria tienen que votarse en primera legislatura, antes del 26 de junio o, si se extiende la legislatura, el 4 de julio. Porque la nueva legislatura comienza el 5 de julio. Estamos al 15 de junio. Tiempo hay, pero lo que parece que no hay es voluntad política.

¿Qué es lo mínimo en lo que se debe avanzar antes del cierre de la legislatura?

En reforma constitucional, eliminar la inmunidad parlamentaria e impedir que puedan ser candidatos los que tienen sentencia en primera instancia. En reformas electorales, la paridad y alternancia, eliminación del voto preferencial y elecciones internas organizadas por los organismos electorales. A eso agreguemos el voto de los extranjeros, que además deben tener representación en el Congreso.

¿Y eso implica eso crear nuevas curules?

Puede implicar aumentar curules o sacárselas a Lima. Cualquiera de las dos.