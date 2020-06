Alejandro Neyra: “Tengo la seguridad que no hay otro Richard Swing en el ministerio de Cultura”

El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, afirmó que se sometió a una revisión a parte del personal del portafolio ministerial que dirige, por tanto, está seguro que no hay más funcionarios que pudieran ser cuestionados tal como sucedió con Richard Cisneros, también conocido como Richard Swing.

Como se recuerda, el caso Richard Swing fue uno de los detonantes que provocaron la renuncia de Sonia Guillén como titular del referido ministerio. Además, a la ministra se le cuestionó los resultados de la cartera que dirigía por entonces ante el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

Tras dimitir, el presidente de la República, Martín Vizcarra, nombró como flamante ministro de Cultura a Alejandro Neyra, quien ya había dirigido dicho sector por 4 meses en 2018, durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Este lunes 15, Neyra Sánchez afirmó que en el Mincul no alberga “personajes” como Richard Cisneros. “He hecho una revisión de parte del personal, hemos hecho algunos cambios en cargos vinculados o que de alguna manera han tenido que ver con este caso. Y tengo la seguridad que no solo no hay otros personajes como este señor Swing en el ministerio”, sostuvo en diálogo con Exitosa.

En tanto, el ministro señaló que su portafolio brindó toda la información requerida sobre el caso para las pesquisas que están en curso. “He dispuesto que se entregue toda la información y documentación que exista en el Ministerio de Cultura sobre este caso. Se ha entregado tanto al Ministerio Público como a la Procuraduría Anticorrupción y a las distintas comisiones del Congreso, así como a algunos congresistas que han pedido específicamente documentación sobre el caso”, expresó.

Asimismo, Alejandro Neyra garantizó “total transparencia” durante su dirección al mando del Mincul. “Está en mi gestión preocuparme de que no vaya a ocurrir este tipo de casos [como el de Richard Swing]”, acotó.

Consultado sobre las medidas que adoptará para proteger a las comunidades originarias que vienen siendo afectadas por la falta de acceso al sistema de salud, comentó que el Ministerio de Cultura cuenta con una base de datos "para ayudarlos de manera oportuna”.

“Hay una asignación de 50 millones de soles para ayudar a los artistas y volver a emprender sus actividades”, concluyó.

