Esta semana la actividad política se enfocó dentro del Congreso de la República tras la asistencia del polémico cantante Richard Cisneros, conocido en el mundo artístico como Richard Swing, quien negó tener alguna relación o vinculo con el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Asimismo, Richard Swing sostuvo que cumplía con “todos los requisitos” para ser contratado en el Ministerio de Cultura y, además, que si trabajó en la producción de un Grammy Latino también puede hacerlo en la mencionada institución.

Además, días previos el Parlamento aprobó la norma para que la declaración jurada de intereses sea vista por la Contraloría General de la República, y también, se planteó la creación de una instancia superior a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en contra de la reforma universitaria.

Invitamos a leer las frases más polémicas:

Lo niega

No lo conoce. Richard Swing negó tener alguna relación con el presidente de la República, Martín Vizcarra. Esto durante su intervención en la sesión llevada por la Comisión de Fiscalización del Congreso para evaluar su contratos con el Ministerio de Cultura por S/ 175.400.

“Yo no tengo ningún tipo de relación con el presidente Martín Vizcarra ni después de la campaña. Lamentablemente no tuve ninguna comunicación. No he mantenido ninguna relación con él”, contestó el intérprete en el Legislativo.

¿Contratado?

Requisitos. Además, Richard Swing afirmó que cumple con “todos los requisitos” para ser contratado en el Ministerio de Cultura y, además, que si trabajó en la producción de un Grammy Latino también puede hacerlo en la mencionada institución.

“Si he trabajado en la producción y elaboración para un Grammy Latino, ¿no voy a poder trabajar en el proyecto de un ministerio? Por supuesto que sí. Todo lo que he desarrollado ha sido mi carácter, mi pasión. Siempre pesando en lo mejor”, declaró.

Campeón de trompos

Lo enfrenta. El congresista del Frente Amplio, José Luis Ancalle, encaró al cantante Richard Cisneros, diciendo que él es un “campeón de trompos” y no por eso lo pone en su curriculum para postular en algún ministerio.

“Lo digo de manera personal. Yo soy campeón de trompos. He recibido cursos de diferente índole y no por eso lo voy a incluir en mi currículum para ganar miles de soles y menos para trabajar en una institución pública”, exclamó el legislador.

Indecopi invisible

En otro contexto. La presidente del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, criticó el poco accionar del Indecopi frente al problema de la especulación y acaparamiento de productos y servicios de primera necesidad en medio del coronavirus.

“He visto en todos estos tiempos no solo en el tema del oxígeno, sino también en el tema de las medicinas y en otros elementos que están siendo motivo de acaparamiento, donde veo un papel casi invisible del Indecopi”, aseveró.

Prioridades

Casos. El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez, aseguró que su institución priorizará los casos de “mayor demanda ciudadana” debido a las “consecuencias” que estos puedan tener en el futuro y los cuales, además, podrían ser motivo para una posible destitución en el cargo.

“Nunca pensamos en que vamos a ver tal o cual caso. Lo que decimos es que priorizamos aquellos que tienen una demanda ciudadana por las consecuencias o el interés público que han generado. Se han abierto procedimientos y seguro seguirán abriéndose porque esa es la tarea de la Junta Nacional de Justicia”, dijo Vásquez a La República.

Pide respeto

Enfático. El titular del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, se refirió a la carta que enviaron los embajadores de Canadá, Colombia, Francia y Australia al Congreso de la República expresando su preocupación por la ley que suspende el cobro de peajes.

“Nadie les niega el derecho por la preocupación de estas empresas que tienen capitales en sus países, pero si se pide el respeto a nuestro marco constitucional", agregó.

Sorpresas

Molestia. El presidente de la República, Martín Vizcarra respondió al predictamen que buscaba crear el Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (CONAU), una instancia por encima de la Sunedu y, de esta forma, petardear la reforma universitaria.

“Siempre hemos visto que cuando se tratan normas de manera sorpresiva es que alguien está detrás”, expresó el jefe de Estado durante su visita al comedor popular “La Melchorita” en Carabayllo.

Revelador

¿Corrupción? El contralor de la República, Nelson Shack, dio a conocer los resultados de las diversas fiscalizaciones del país luego de que el Ejecutivo transfiera más de 200 millones de soles a 1.897 municipios ante el contexto del coronavirus.

Sobre esto, Shack informó que en una primera instancia se detectó que hay "4.212 empleados públicos, alguno de los cuales ganan más de 10 mil soles netos y han recibido canastas (…) estás personas no debieron recibir una canasta”.

De estos 4.212 funcionarios identificados se puede encontrar, en el informe entregado por Contraloría, a funcionarios públicos que ganan desde 3 mil hasta 15 mil soles.

