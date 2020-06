En medio de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), una de las medidas para solventar económicamente a la población más afectada es la entrega de las canastas básicas familiares a cargo de los gobierno locales. No obstante, algunas municipalidades presentan irregularidades en la ejecución de estas como la de Breña.

De acuerdo a lo informado por el dominical Cuarto Poder, la Contraloría General de la República identificó que la comuna municipal ha registrado en su padrón de beneficiarios dos veces a la misma persona, así como a una persona fallecida y que no residía en el Perú.

Según precisaron, en 23 casos a un mismo beneficiario se le retira el apellido de casado y se pone el de soltero o se le omite el segundo nombre, para supuestamente recibir su segunda canasta. En otros 39 situaciones, figura un mismo DNI inscrito dos veces con los mismos apellidos pero con los nombres de pila intercambiados.

El medio corroboró con algunos de los presuntos doblemente beneficiados y ellos niegan haber recibido las canastas dos veces, algunos rechazan haberla recibido. La Contraloría explica que los responsables de estas irregularidades es la Municipalidad de Breña.

Tenemos duplicidad en el DNI y en el nombre y apellido. Se han consignado DNI para poder cuantificar la entrega de las canastas cuando se le ha asignado a dos personas distintas, en algunos casos. Eso tiene que explicarlo la Municipalidad, todos sabemos que DNI corresponde a la identidad de una persona. Esta duplicidad respecto a la identidad de una persona con el mismo DNI es responsabilidad que explicará el municipio", declaró el vocero Contraloría General de la República, Armando Canchanya.

Le entregaron la canasta y luego se la pidieron de regreso

Uno de los casos más resaltante es el de Epifanio Espinoza, un anciano que no puede caminar y es cuidado por su hija desde hace años. A esta poblador de Breña le dieron una canasta y al siguiente día se la pidieron de regreso.

Además de estos casos de irregularidades en la distribución de las canastas básicas familiares, se suman las presuntas compras sobreevaluadas de los víveres. El Ministerio Público indaga los hechos en la carpeta fiscal 140-2020, por los presuntos delitos peculado por apropiación de las canastas y falsificación de firmas en padrones de beneficiarios.

En la inspección del último 4 de junio, hallaron en un local de la Municipalidad de Breña alrededor de 150 canastas que no habían sido entregadas. La Contraloría detectó que las bolsas de arroz y lentejas no contaban con registro sanitario y a la vez no se visualizaba en el envase los registros de los valores nutricionales.

