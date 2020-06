El exvicepresidente de la República, Máximo San Román, negó haber conocido al cantante Richard Cisneros, conocido en el mundo artístico como Richard Swing, además, sostuvo que tampoco lo recomendó para que trabaje en el Ministerio de Cultura.

Asimismo, afirmó que “es falso” que le haya abierto las puertas de Palacio de Gobierno el 2017 durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski para que se reuniera con altos funcionarios del Gobierno, tal como lo dijo Richard Swing en el Congreso el último viernes.

“Eso es totalmente falso. De repente he coincidido, pero yo no lo conocía. Tampoco sé de sus virtudes y ni siquiera de que es cantor. Conmigo apenas habrá tratado de explicar sus artes, pero para mí no significó absolutamente nada. Nunca he recomendado a nadie, nunca he tramitado su gestión ni he hablado con él sobre estos temas", declaró el exsenador en RPP.

Cabe recordar que durante su intervención en la Comisión de Fiscalización, Richard Swing aseguró que fue Máximo San Román, entonces asesor de PPK, quién lo convocó para “una asesoría de marketing político” unos días antes de la primera moción de vacancia contra el exmandatario.

“El ingeniero San Román me convoca porque conoce mis aptitudes en marketing político para tratar de ayudar al presidente (Pedro Pablo Kuczynski) en una consultoría que fue ad honorem, la cual desarrollé en vivo y en directo. Ahí aproveché para tomarme unas fotos, como cualquier peruano lo hubiera hecho”, dijo el cantante ante las preguntas en la comisión.

PUEDES VER Richard Swing respondió ante el Congreso por sus contratos con el Ministerio de Cultura

Sobre lo dicho por Richard Swing, consideró que si bien se “siente indignado” no tomará acciones legales contra el intérprete ya que “perdería tiempo” en juicios, recordando que alguna vez el exasesor Vladimiro Montesinos adujo que también lo conocía, cosa qué, según San Román, no era verdad.

“Sí, yo estoy indignado, pero soy un empresario y no puedo estar perdiendo tiempo ahí litigando. No tengo un solo juicio con nadie. Es igual del desliz que tuvo Montesinos cuando dijo que me conocía. Nunca he hablado con ese señor, pero toda la prensa sacó que sí lo conocí”, expresó San Román.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.