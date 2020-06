Ragi Burhum: “Las medidas que se están haciendo no son una estrategia para atacar al virus de verdad”

¿Qué hace un científico en computación convertido en una de las fuentes más consultadas para analizar el comportamiento de la pandemia en el Perú?

Si lo soy significa que hay un problema mucho más grave, de transparencia y de comunicación. Lo que sucede es que la información a veces es muy superficial, tiene que ver con casos en bruto. Si te pones a pensar un poquito, los números que la gente utiliza normalmente son del extranjero, de websites como Worl Info, o de un análisis de John Hopkins, y eso, para mí, no tiene mucho sentido, porque al final nosotros vivimos en el Perú.

Y necesitamos información que se acerque a la realidad del Perú.

Exacto. ¿Qué es lo que hace un científico en computación? Simplemente sabe cómo mirar data y analizarla y visualizarla. Es una de las miles de cosas que nosotros hacemos. Y, creo, eso es lo que ha sucedido, que logré llegar a ciertos lugares en donde había datos que eran difíciles de extraer, darles sentido y una narrativa para explicar lo que pasa. Eso es lo que me ha colocado en esta situación.

A mí me pareció llamativo, diría sintomático -y no me refiero a la calidad de su trabajo-, que a los pocos días de que sacara su leído análisis del “martillazo y el huayno”, estuviera sentado en la misma mesa del presidente Vizcarra.

Claro.

Todo muy rápido, ¿no?

Te explico. Yo ando trabajando en emprendimiento en general, en startups, por 10 años, y llevo mucho tiempo ayudando al Ministerio de Producción, gratis. Bastantes personas me conocen ahí. Y eso me ha dado exposición en otros ministerios. Cuando salió esto del “martillazo y el huayno” y preguntaron “¿quién es esta persona?”…

Ya lo conocían.

Ya me conocían y todos hablaban bien, en Producción, también en la PCM, o Defensa. No ha sido tan de la nada. Sí ha sido rápido.

Comprendo. A lo que iba con la rapidez es que, quizás, revela un poco la situación del gobierno, de necesitar ayuda urgente, de que le expliquen la situación.

Yo me pongo en sus zapatos un poquito. Mire lo que pasa en los medios, en Twitter: hay dos bandos. Uno pro y otro en contra del gobierno. El ejercicio diario de las comunicaciones, en prensa, en redes, en donde quieras, siempre es una “mecha”, una pelea. Es verdad que el documento del “martillazo y el huayno” estaba escrito para los gobernantes, pero no tiene la intención de golpear, chancar, ¿no? Claro, ellos (el gobierno) se concentraron más en las cosas positivas. La primera parte del documento justifica, en cierta manera, lo que se ha hecho. La segunda parte tiene sugerencias para mejorar cosas que no están tan bien.

Usted dijo el once de mayo que el crecimiento del Coronavirus se “está conteniendo”. ¿Se reafirma en esa posición?

A ver. Hasta la semana anterior, el R (en epidemiología, el número de reproducción de una enfermedad infecciosa) siempre ha sido mayor a 1 (significa que la enfermedad se mantiene). A veces no se entiende que el objetivo del “martillazo” es bajar el R por debajo de 1. Si tú revisas lo que he puesto sobre la “meseta”, un concepto que detesto, es que mientras R esté encima de 1, siempre tendrás más casos. Si hoy tienes 9, mañana serán 10. Está en crecimiento, ¿entiendes? Solo podrás decir que no está en crecimiento cuando R esté por debajo de 1. Ha habido unos cuantos días que ha sido así. Sin embargo no hay que olvidar de que existe un delay (retraso) de una a dos semanas de esos valores, porque se demoran en ser reportados. Si tú me preguntas qué va a pasar, yo te voy a decir que los números van a crecer, más aún si no hacemos lo del contact tracing (seguimiento a quienes estuvieron en contacto con alguien infectado). Eso está clarito.

Para entender, ¿el crecimiento del coronavirus no se está conteniendo?

He dicho que ha desacelerado. Sin embargo, nunca he celebrado que el valor (de R) esté por debajo de 1. Eso es lo que habría que celebrar.

Entonces, seguirá creciendo.

Mientras el R esté por encima de 1, siempre va a crecer.

¿A menor velocidad?

Exacto, pero creciendo, ¿no?

Hay una posición que ha ganado espacio en el debate público. No sé cómo llamarla, “revisionista”, quizás. Dice que la cuarentena no ha funcionado. Usted ha visto las cifras de manera permanente. ¿Suscribe esta idea, o no le encuentra valor?

Para mí es muy difícil ver cuando la política se mezcla con un tema tan importante. Yo tengo claro de que sin “martillazo” hubiéramos estado mucho peor en muertes. Hay diferentes modelos y es más sencillo calcular cuál sería el impacto cuando no haces nada. Solo agarras los números, pones la población, la cantidad de gente susceptible, y te sale. Es bien fácil. Y salían como unos 400 mil muertos si no se hacía absolutamente nada. No estamos ni remotamente cerca de eso. Por eso, (la cuarentena) claro que ha funcionado para mí es completamente obvio. Si me preguntaras qué se pudo hacer mejor…

¿Podríamos hablar más tiempo?

Horas. Ojo, hay otros modelos según los cuales si no hacemos contact tracing y estrategia de test, la cantidad de muertos va a aumentar. Ahora estaba viendo un modelo y, en el mejor panorama, me salía que se podía llegar a 38 mil muertos en total, aunque me falta acabar los cálculos. Si no modificamos las cosas, vamos a llegar por ahí, a 38 mil (muertos), y eso en el mejor de los casos. Una cosa que me parece horrible es que hay personas que sugieren la inmunidad de rebaño, que requiere, basado en los estudios del Imperial College, un 68%, más o menos…

De gente infectada, para detener el avance.

Exacto. Pero ahí tu tasa de fatalidad no va a ser del 2.8%, ni del 5%. El otro punto es que nadie sabe cuánto va a durar esa inmunidad, porque esta enfermedad es nueva.

Una curiosidad. Esta cifra de 38 mil muertos…

No he terminado, debo revisarlo. Solo te doy una referencia. En el mejor de los casos, era 38 mil, en el peor era algo así como 220 mil.

De acuerdo. Lo que quiero saber es que es una proyección sin contact tracing, ¿cierto?

Claro, básicamente intentando una inmunidad de rebaño. ¿Eso qué significa para mí? No hacer contact tracing ni una estrategia de test, significa decir “me rendí”. Las medidas que se están haciendo actualmente no son una estrategia para atacar al virus de verdad. O haces las medidas del resto del mundo, o haces lo de Suecia, sin tener un sistema de salud como el sueco.

¿Considera que estamos apostando por Suecia?

Pienso que las medidas que estamos adoptando no son ni uno ni otro. En el Perú somos muy informales para ciertas cosas. Existen procesos para los test, para saber qué haces con los infectados en cuarentena. Si no hay eso, no estás haciendo un proceso de contención. Es un proceso de contención informal, si quieres. Por eso, el cálculo que hago es ver qué pasaría con inmunidad de rebaño y, honestamente, es algo inmoral. Deberías estar contento de que el modelo utilizado solo arroje 38 mil muertos

En resumen, ¿diría que nuestra contención de la pandemia es informal?

Exacto, sí.

¿Usted ha validado estos resultados con expertos en salud pública?

Mire, hablo constantemente con diferentes personas. No solo eso. Mi suegra es epidemióloga que ve la pandemia en Seattle. Cuando tengo una duda, pregunto. Tengo amigos que trabajan en Inglaterra, Alemania. Pero pregunto a personas imparciales. Aparte de eso, estoy en un grupo de emprendedores en Stanford y el viernes nos sentamos con el director de DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) que es la entidad que creó el Internet. Estoy sentado con gente experta, de verdad, sin intereses políticos. Y uno escucha y aprende y compara con la realidad.

¿Para usted el debate se ha politizado?

Demasiado. Empezaste preguntando por qué un científico de computación está hablando de COVID. Bueno, yo puedo voltear la pregunta y decir: ¿y por qué hay arquitectos, sociólogos, economistas y abogados hablando de COVID? Estamos acostumbrados en el Perú a que un abogado, un sociólogo, un economista o un arquitecto sí hablen. ¿El resto de nosotros? Solo sabemos programar, no podemos pensar. Mi ventaja es que ni tengo interés, no recibo dinero de nadie del gobierno, y puedo decir lo que se me da la gana.

Una curiosidad, ¿por qué detesta la idea de meseta?

Porque el valor de R se basa en el comportamiento de las personas. Para afirmar que estás en una meseta, ese comportamiento debe ser continuo. Hace tres semanas pregunté en Twitter por qué la obsesión con la meseta si vemos lo que pasa en Gamarra, por ejemplo. La gente quiere pensar que lo peor pasó y eso no es verdad. Hay un sector grande que deja de prestar atención a las noticias, porque cansan. Yo lo he hecho y es grave, porque sin escuchar uno puede asumir que esto ya terminó. Eso es un peligro, porque cambias tu comportamiento.

Lo que yo entiendo de lo que le he leído es que hay un solo virus y varias pandemias. Por eso habría que intentar estrategias diferenciadas, ¿no es verdad?

En efecto. En cada localidad, la situación es diferente. Pensamos mucho en Lima, y es un error. La idea de una estrategia uniforme no tiene sentido. Cuando quieres llegar a un lado, tienes que conocer de dónde partes.

La línea de base.

Exacto. Te pregunto, ¿en qué distrito estás tú?

¿Yo? Surco.

Y si te pregunto cómo están ahí, ¿qué me responderías?

Según el mapa distrital que usted elaboró, estamos en amarillo. Ni tan mal, ni tan bien, entiendo.

Claro, pero ese mapa distrital no debería ser mío, sino del gobierno. Esto es serio. El gobierno es el que nos tiene que decir cómo estamos por localidad. Te lo pongo así: hay distritos en los que se puede hacer ejercicio y otros en los que no. Y en vez de que se pregunte por qué es esa diferencia, el interés está en Richard Swing. Te dicen que hay zonas más infecciosas que otras. ¿Y qué significa una zona infecciosa? ¿Cómo sabes tú que estás en una zona infecciosa? ¿Qué indicador utilizas para marcar una zona como infecciosa? Nadie está preguntando eso. Tú dime si eso no va a ser una explosión social cuando se den cuenta de que se ha medido mal y de que no existe ninguna métrica, ninguna base científica bien puesta. Enséñame los valores de R publicados por el gobierno, ¿en dónde están? Para conocerlos, tienes que ir al website de un calvo barbón que, cuando tiene tiempo, los pone. Eso no tiene sentido. ¿Dónde está el website del gobierno con los valores por localidad, por distrito? ¿Dónde está la explicación del gobierno de lo que es una zona infecciosa y de cómo se mide? Para hacer eso, necesitas un proceso formal y estar organizado.

Y expertos que lo hagan.

Si yo lo puedo hacer en mi tiempo libre, ¿me dices que un equipo de cinco o seis que trabajan a tiempo completo no pueden? Esa no es excusa.

No he dicho eso.

Yo te digo nomás. Yo hago eso cuando no estoy jugando PlayStation. Y no soy un genio ni nada. Solo pon a una persona a trabajar en eso, ¿si no qué están haciendo? Tienes a seis personas en (el equipo) de prospectiva calculando un montón de cosas, ¿y dónde están los cálculos? Ponlos, publícalos. No es que no haya expertos. Los cálculos del grupo de prospectiva van a ser cien mil veces mejores que los míos, me imagino, ¿no?

Una idea final: desde su publicación del “martillazo y el huayno” hasta ahora lo siento más pesimista.

No, no es ser pesimista.

¿Realista?

Es que como país hemos pagado un precio económico y social alto. Tendríamos que tener procesos ya en marcha para sentirme con más confianza de que los peores modelos matemáticos no van a suceder. Eso no es pesimismo. Es un sentido de urgencia. Hay que ver qué hacen otros países y no distraernos con conceptos como “meseta” y otras tonterías que en verdad no importan en estos momentos. Lo que importa es organizarnos para que la gente no se muera.