Richard Swing: “Si trabajé para un Grammy, ¿no voy a poder trabajar en un ministerio?”

El cantante Richard Cisneros, conocido en el mundo artístico como Richard Swing, consideró que tiene “todos los requisitos” para ser contratado en el Ministerio de Cultura y, además, que si trabajó en la producción de un Grammy Latino también puede hacerlo en la mencionada institución.

“Si he trabajado en la producción y elaboración para un Grammy Latino, ¿no voy a poder trabajar en el proyecto de un ministerio? Por supuesto que sí. Todo lo que he desarrollado ha sido mi carácter, mi pasión, pensando en mi persona para el ministerio. Siempre pesando en lo mejor. A mí me mandaron hacer un trabajo de investigación totalmente artística”, declaró.

Esto, durante su intervención en la sesión llevada por la Comisión de Fiscalización del Congreso para evaluar los nueve contratos de Richard Swing por 175.400 soles en la gestión del presidente, Martín Vizcarra.

En otro momento, Richard Swing respondió a los cuestionamientos del congresista Robinson Gupioc Ríos de Podemos Perú, quien argumentó que Swing no está calificado para ser contratado en el Ministerio de Cultura y menos para recibir 21 mil soles ya que “no cuenta con experiencia en dicha materia”.

“Es importante aclarar al congresista que está haciendo afirmación de algo que es falso. Él está cuestionando mi grado de Honoris Causa. Eso yo no lo puedo permitir. No permito que se diga eso estando yo aquí. Yo fui requerido a través de un correo electrónico para hacer una cotización por este servicio”, respondió Richard Swing.

En esa misma línea, Ricardo Cisneros aclaró que el no es un funcionario público y que tampoco se encuentra dentro los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) por lo que no necesita tener títulos académicos para laborar en el sector de Cultura.

“Para trabajar en las artes solo basta con ser un productor musical comprobado y probado con más de 30 años de experiencia produciendo eventos a nivel nacional e internacional. Eso está probado aquí en todo lo que traje”, exclamó.

