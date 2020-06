Solicitud. La congresista Carolina Lizárraga del Partido Morado pidió al presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, citar a las personas nombradas este viernes por el cantante Richard Cisneros, conocido en el mundo artístico como Richard Swing, entre las cuales figura el exprimer ministro, Salvador del Solar.

“Solicito que se cite a esta comisión con facultades investigadoras a personas que mencionó el señor Cisneros cuando contestó mis preguntas: a la señora Susana de la Fuente, la señora Patricia Miloslavich, al señor San Román, a la señora Karen Roca, a la señora Miriam Morales, al exministro de Cultura Salvador del Solar, al señor Daniel Olivares y que se vuelva a citar a la exministra Patricia Balbuena y a Jorge Apoloni”, sostuvo la legisladora.

Asimismo, Lizárraga preguntó a Cisneros sobre la reunión de 2 horas que tuvo con la Karen Roca Luque, asistente del presidente Martín Vizcarra, en el Ministerio de Cultura.

Seguidamente, el cantante dijo que dicho encuentro se dio solo con ella y que la reunión fue para “proponerle un proyecto de relaciones públicas”.

“No fue una reunión amical. Yo fui a proponerle un proyecto de relaciones públicas y ella, obviamente porque me conoce y le pareció interesante el proyecto, es que me recibe y yo le expongo. En ningún momento me reuní con el jefe de Estado ni con otra persona. Solo con ella”, expresó.

Más temprano, Richard Swing contó que conoció al exprimer ministro, Salvador del Solar, cuando fue a conversar con él “por un tema técnico” en el Ministerio de Cultura.

No obstante, detallo que no recuerda “exactamente el día” ya que fue una reunión corta de 15 a 20 minutos donde Richard Swing le presentaba sus proyectos para dicha institución.

“A raíz de esa conversación se consideró que el proyecto que le estaba presentando pueda hacerlo presente. Él (Salvador del Solar) no es amigo mío, ni tengo una relación de amistad con él. Tampoco me volví a comunicar con él desde ese día”, expresó.

Por otro lado, Richard Swing negó tener alguna relación o vinculo con el presidente de la República, Martín Vizcarra ni con el titular del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

“Yo no tengo ningún tipo de relación con el presidente Martín Vizcarra ni después de la campaña. Lamentablemente no tuve ninguna comunicación. No he mantenido ninguna relación con él”, contestó el intérprete a las preguntas que le hicieron en el Parlamento.

