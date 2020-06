Richard Swing: comparaciones con Picasso y otras frases del polémico artista en el Congreso

Richard Swing, el nombre tras el que se abriga el autodenominado artista Richard Cisneros Carbadillo, compareció este viernes 12 de junio ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, en un interrogatorio que duró alrededor de tres horas en el Palacio Legislativo.

Con una presentación histriónica, Swing ensalzó sus respuestas a las preguntas de los congresistas con algunas frases polémicas, que implicaron, incluso, una sugerente comparación de su trabajo artístico con el de maestros de la pintura como Leonardo Da Vinci y Pablo Picasso, o del ámbito musical, como el cantante mexicano Juan Gabriel.

Swing, como se sabe, fue citado al Parlamento a razón de una diligencia enmarcada en la investigación que lleva su nombre artístico, la cual busca ahondar en lo que sería un presunto caso de corrupción en el Ministerio de Cultura, entidad con la que el autodenominado artista celebró nueve órdenes de servicios por un monto mayor a los 170 mil soles.

A manera de resumen, aquí una miscelánea de las frases más polémicas que el cantautor dejó ante la comisión de Fiscalización:

“La primera vez que fui a Palacio de Gobierno fue para acudir a un llamado del señor San Román, asesor del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y me tomé unas fotos como cualquier peruano lo hubiese hecho”.

"No son muchos ministros con los que yo me he reunido. Solamente ha sido con el exministro Salvador del Solar y la exministra Patricia Balbuena”.

Richard Cisneros explicando que que solo se reunió con dos ministros de Cultura.