El cantante Richard Cisneros, conocido en el mundo artístico como Richard Swing negó tener alguna relación o vinculo con el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Esto, durante su intervención en la sesión llevada por la Comisión de Fiscalización del Congreso para evaluar los nueve contratos de Richard Swing con el Ministerio de Cultura por 175.400 soles.

“Yo no tengo ningún tipo de relación con el presidente Martín Vizcarra ni después de la campaña. Lamentablemente no tuve ninguna comunicación. No he mantenido ninguna relación con él”, contestó el intérprete a la pregunta del congresista de UPP, Jim Mamani.

Por otro lado, en referencia al exprimer ministro, Salvador del Solar, Richard Swing contó que lo conoció en el Ministerio de Cultura cuando fue a conversar con él “por un tema técnico” .

No obstante, detallo que no recuerdo “exacatamente el día” ya que fue una reunión corta de 15 a 20 minutos donde Richard Swing le presentaba sus proyectos para dicha institución.

“A raíz de esa conversación se consideró que el proyecto que le estaba presentando pueda hacerlo presente. Él (Salvador del Solar) no es amigo mío, ni tengo una relación de amistad con él. Tampoco me volví a comunicar con él desde ese día”, expresó.

Posteriormente, Richard Swing también confirmó que no conoce al titular del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y que tampoco influyó en su labor dentro del Ministerio de Cultura.

“En relación al primer ministro Vicente Zeballos. Yo no lo conozco y no tengo ningún tipo de relación de amistad ni nada por el estilo con él”, exclamó.

Cabe recordar que dichos pagos a Richard Swing iniciaron en la gestión de Patricia Balbuena donde el músico firmó su primer contrato el 25 de julio del 2018, por un valor de 21.000 soles.

Ante la pregunta si alguien le ayudó para trabajar en el Ministerio de Cultura, Richard Swing, enfatizó que “nadie lo recomendó" para laborar en la entidad luego de su participación en la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuzckynski el 2016.

“Nadie me recomendó. Yo tengo experiencia laboral comprobada de 30 años no solo a nivel nacional sino internacional. Tengo una experiencia probada dentro de la música dentro del arte”, agregó.

