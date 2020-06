El exparlamentario Richard Arce denunció este viernes que el Congreso de la República le depositó un bono de S/ 5.200 a pesar de que ya no forma parte de la institución desde el 30 de setiembre del 2019.

En efecto, el también exintegrante de Nuevo Perú contó que, en un primer momento, pensó que se trataba de un depósito de su Fondo de Pensiones. No obstante, “se dio con la sorpresa” que dicho monto fue transferido por el Congreso como parte de su labor parlamentaria.

“¿No hay Bono Familiar Universal, pero sí hay Bono para excongresistas? Pensé que era el depósito de mi AFP, revisando mi estado de cuenta, me doy con la sorpresa que el Congreso me depositó 5.200 soles. Ya no soy congresista y ahí está mi liquidación. No me corresponde”, escribió Arce en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe recordar que en abril de este año, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció un Bono Familiar Universal de 760 soles a 6 millones 800 mil hogares para afrontar la paralización económica por la crisis del nuevo coronavirus (COVID-19).

Posteriormente, el Gobierno entregó el Bono ‘Yo me quedo en casa’ y el Bono Independiente, todos como medida de apoyo a las familias más vulnerables durante el estado de emergencia.

Por otro lado, en el Congreso ya se han presentado proyectos de ley para reducir los sueldos de los parlamentarios y que el monto ahorrado pueda ir a un fondo solidario, el cual buscaría ayudar a los peruanos más pobres en la pandemia.

A pesar de ello, Richard Arce mostró su preocupación ya que estos pagos se están dando todavía a excongresistas en medio de la crisis de la COVID-19 por lo que, aseguró, “tener el deber moral” para informar sobre esto y devolverlo.

“Si este tipo de pagos se está dando en el Congreso en estos tiempos de crisis. ¿Qué más habrá? Espero que sea un error. Todos tenemos dificultades económicas. No tenemos ingresos desde marzo y está dura la calle, pero tengo el deber moral de informar al país para devolverlo”, manifestó el excongresista.

