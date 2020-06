Exlegislador Richard Arce denuncia que Congreso le depositó bono de S/ 5.200

¿No hay #BonoFamiliarUniversal, pero si hay #Bono para ex congresistas?

Pense que era el depósito de mi #AFP, revisando mi estado de cuenta, me doy con la sorpresa que el @congresoperu me ha depositado 5,200.

Ya NO SOY congresista y ahí esta mi liquidación, NO me corresponde (1) pic.twitter.com/vpmiNQJ9Sy